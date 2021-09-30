«Лес призраков: Сатор»: Рецензия Киноафиши

События разворачиваются в ветхой хижине, окруженной диким лесом Северной Калифорнии. Здесь проживает немногословный Адам (Гэбриел Николсон), коротающий дни за охотой в компании верного пса. Несмотря на полную изоляцию, у него есть и электричество, и старый ноутбук, и даже автомобиль. Каждую ночь отшельник скрупулезно проверяет записи с камер видеонаблюдения на наличие призраков.

Однажды Адама навещает родной брат Пит (Майкл Дэниэл), с которым его объединяет общее семейное горе. Вместе они отправляются к своей психически нездоровой бабуле Нани (Джун Петерсон). Престарелая вдова, проживающая в том же лесу, травит внукам байки о древнем духе Саторе. Вскоре пес Адама исчезает, а среди деревьев активизируется нечто пугающее.

«Сатор» — проект с удивительной историей. Малобюджетный хоррор, создававшийся по разным данным от пяти до семи лет, без преувеличения является детищем одного единственного человека — Джордана Грэма. Кинематографист взял на себя все основные функции: продюсера, сценариста, режиссера, оператора, композитора и монтажера. Он собственноручно возвел лесную хижину, сам занимался цветокоррекцией, сам писал и сводил звук, а чтобы зарабатывать на жизнь, параллельно снимал свадьбы. Но в контексте производства этой исконно авторской кинокартины имеется кое-что покруче.

Лес призраков: Сатор

Изначально «Сатор» подразумевался как вполне традиционный фильм ужасов о столкновении группы людей со сверхъестественным. Все изменилось с появлением на съемочной площадке Джун Петерсон — родной бабушки режиссера, которую он планировал снять в эпизоде. Неожиданно родственница извергла на съемочную группу безумную тираду о своем опыте контактов с духом Сатором, якобы поселившимся в ее сознании еще в далеком 1968 году. Согласно легенде, Джун три месяца непрерывно записывала «сообщения» извне, после чего загремела в психиатрическую лечебницу с шизофренией.

Осознав весь потенциал материала, Джонатан Грэм полностью изменил концепцию, превратив эксцентричную рассказчицу в ключевую фигуру своей киноленты. Насыщенные деталями истории пожилой женщины были записаны на камеру и вплетены в игровую часть. По мере съемок она все глубже впадала в безумие и скончалась еще до премьеры, прошедшей на фестивале Fantasia в 2019 году. Именно покойной бабушке кинематографист в конечном счете и посвятил свой многострадальный труд, представляющий собой не столько хоррор в классическом понимании, сколько личную семейную драму. В пользу этого также говорит наличие домашних видеозаписей из архива, где запечатлены родные и близкие Грэма.

Лес призраков: Сатор

Таким образом в «Саторе» скрещиваются три абсолютно разных формата, то и дело сменяющих друг друга: черно-белые интервью с Нани, хоум-видео и основная постановочная часть. В совокупности с пугающим сроком производства, а также отсутствием у скудного актерского ансамбля какого-либо опыта можно было ожидать, что кино попросту развалится на бессвязные фрагменты. Но ничего подобного не происходит. Сделав ставку на тягучее развитие сюжета и натурные съемки в Йосемитском национальном парке, Грэм компенсировал отсутствие денег и реквизита жуткой атмосферой, созданной самой природой. Вместо навязчивых джампскейров и монстров в кадре — неспешная эскалация напряжения и недосказанность, вместо саундтрека — всепоглощающий гул ветра, лишь к концу разбавленный мрачным дарк-эмбиентом, вместо натужной драмы и болтовни — минимализм в актерской игре и событиях, связанных с персонажами. Величественный природный ландшафт вытесняет человека глубоко на второй план, становясь не только полноценным участником действия, но и главным источником угрозы.

В «Саторе» все атрибуты слоубернера выкручиваются на максимум. И если тех, кто идет на традиционный развлекательный ужастик, ожидает большое разочарование, то поклонники «медленного хоррора» будут приятно удивлены. В любом случае возможность лицезреть столь нишевый экспериментальный фильм на большом экране — невиданная роскошь. Вот только оценят ее немногие.