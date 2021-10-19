«По соседству»: Рецензия Киноафиши

Молодой сверхпопулярный актёр Даниэль (Даниэль Брюль) собирается в Лондон на важный кастинг какого-то дорогого комиксоидного блокбастера. На свою беду он заходит в знакомый бар перед выездом, где встречается с неким Бруно (Питер Курт), сначала приветливым незнакомцем, показывающим невероятное радушие, а после подозрительную осведомлённость о подробностях жизни Даниэля.

Испано-немецкий актёр Даниэль Брюль выбрал в качестве режиссёрского дебюта лаконичную чёрную комедию по сценарию довольно известного немецкого писателя и драматурга Даниэля Кельмана. «По соседству» – это герметичная история, полная диалогов, редко выпускающая своих героев за пределы душноватого пустого берлинского бара.

Главный герой не случайно назван так же, как и сам Брюль. Автобиографизм в картине очевиден и даже выпячен. Брюль – крайне популярная в Германии фигура, вряд ли актёр способен пройти полквартала в любом городе Германии, не нарвавшись на просьбу о селфи. При этом популярность на родине он подтверждает ролями в голливудском кино. Кстати, Брюль и правда играет в кинокомиксах, мы знаем его как Барона Земо – марвеловского злодея, врага Капитана Америки, Сокола и Зимнего солдата. На этом угадываемые невооружённым глазом отсылки к жизни Брюля не заканчиваются, разве что «фильм про штази» (сам протагонист с этим наименованием не согласен, и правильно) у него вышел не в 2002, а в 2003 году – «Гуд бай, Ленин!».

По соседству

При этой зацикленности на фигуре самого Брюля фильм почти лишён самолюбования. Наоборот, режиссёр откровенно и очень зло проходится по всем штампам, связанным со звёздами и их отношением к жизни. Даниэль – заносчивый, лживый, эгоистичный тип, на деле оказывающийся достаточно пустым. Ближе к концу, когда все пробуемые им маски спадают из-за умелой риторики Бруно, зритель видит, что за маской почти ничего нет. Но Бруно, обладающий достаточным количеством информации, способной потопить как карьеру, так и жизнь Даниэля, не подвергает это огласке. Бруно как бы пытается научить Даниэля не врать хотя бы самому себе. Не совсем только понятно, зачем.

Фильм достаточно резко меняет тон, перебегая от разговорной чёрной комедии к триллеру про сталкинг и обратно. У Брюля-актёра хороший текст, но у Брюля-режиссёра не всегда хватает навыков, чтобы доступный материал для качественного рассказа грамотно подать зрителю. Создаётся впечатление, что не весь потенциал этой определённо умной и заслуживающей внимания истории был реализован.

По соседству

Тем не менее фильм стопроцентно понравится любителям разговорных драм и чёрных комедий, поклонникам фильмов-спектаклей, не насыщенных внешним действием, но богатых внутренним.