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Молодой сверхпопулярный актёр Даниэль (Даниэль Брюль) собирается в Лондон на важный кастинг какого-то дорогого комиксоидного блокбастера. На свою беду он заходит в знакомый бар перед выездом, где встречается с неким Бруно (Питер Курт), сначала приветливым незнакомцем, показывающим невероятное радушие, а после подозрительную осведомлённость о подробностях жизни Даниэля. Испано-немецкий актёр Даниэль Брюль выбрал в качестве режиссёрского дебюта лаконичную чёрную комедию по сценарию довольно…