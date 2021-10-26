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Next Door По соседству 2021 / США / Германия
6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «По соседству»

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Молодой сверхпопулярный актёр Даниэль (Даниэль Брюль) собирается в Лондон на важный кастинг какого-то дорогого комиксоидного блокбастера. На свою беду он заходит в знакомый бар перед выездом, где встречается с неким Бруно (Питер Курт), сначала приветливым незнакомцем, показывающим невероятное радушие, а после подозрительную осведомлённость о подробностях жизни Даниэля. Испано-немецкий актёр Даниэль Брюль выбрал в качестве режиссёрского дебюта лаконичную чёрную комедию по сценарию довольно…

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User 26 октября 2021, 10:35
Оценка
Мне фильм понравился
26 октября 2021, 10:35 Ответить
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