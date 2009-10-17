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Мои слова, моя ложь, моя любовь Мои слова, моя ложь, моя любовь
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Lila, Lila

Мои слова, моя ложь, моя любовь, 2009

2009 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
Давид Керн работает официантом и мало интересуется литературой. Единственная настоящая страсть в его жизни – это Мария. А Мария любит литературу и кажется Давиду недостижимой. Но ситуация меняется после того, как Давид находит в ящике старого стола рукопись неопубликованного романа и даёт её почитать Марии. Мария приходит в восторг и тайно передаёт рукопись издательству. Все признают вышедший роман шедевром и объявляют Давида литературной суперзвездой, а Мария с каждой новой хвалебной рецензией любит его всё больше. В ходе писательского турне сбывается кошмар Давида - у него просит автограф пожилой человек по имени Альфред Дустер. Давиду это имя хорошо знакомо, ведь Альфред Дустер – автор рукописи. Дустер требует денег и всё больше вторгается в жизнь Давида. Когда напряжение становится невыносимым, Давид признаётся Марии во лжи. Она покидает его; сначала он обескуражен, но затем решает объяснить ей своё отчаянное положение и бороться за её любовь.
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 17 октября 2009
Возраст 18+
Режиссер
Ален Гспонер
В ролях
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Хенри Хюбхен
Хенри Хюбхен
Торстен Микаэлис
Мария Грубер
Мария Грубер
Рихард Заммель
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мои слова, моя ложь, моя любовь 1 постер
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