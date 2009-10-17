Мои слова, моя ложь, моя любовь, 2009

Давид Керн работает официантом и мало интересуется литературой. Единственная настоящая страсть в его жизни – это Мария. А Мария любит литературу и кажется Давиду недостижимой. Но ситуация меняется после того, как Давид находит в ящике старого стола рукопись неопубликованного романа и даёт её почитать Марии. Мария приходит в восторг и тайно передаёт рукопись издательству. Все признают вышедший роман шедевром и объявляют Давида литературной суперзвездой, а Мария с каждой новой хвалебной рецензией любит его всё больше. В ходе писательского турне сбывается кошмар Давида - у него просит автограф пожилой человек по имени Альфред Дустер. Давиду это имя хорошо знакомо, ведь Альфред Дустер – автор рукописи. Дустер требует денег и всё больше вторгается в жизнь Давида. Когда напряжение становится невыносимым, Давид признаётся Марии во лжи. Она покидает его; сначала он обескуражен, но затем решает объяснить ей своё отчаянное положение и бороться за её любовь.

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