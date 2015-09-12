Херберт, 2015

Смысл жизни Херберта, бывшего чемпиона ГДР по боксу, живущего сегодня в Лейпциге и собирающего по ночным клубам подати с торговцев наркотиками, заключается в молодом и подающем надежды боксёре Эдди. Но тренировки талантливого воспитанника приходится прервать – у Херберта начинаются приступы судорог, и выводы врачей оказываются неутешительны: у него АЛС, и через несколько месяцев ему суждено навсегда сесть в инвалидную коляску. Принять этот последний вызов судьбы Херберту труднее, чем выиграть самый тяжёлый бой. Совсем недавно такой брутальный, независимый и самодостаточный, он понимает, что нуждается в помощи. И обращается за ней к двум женщинам, которых когда-то любил и бросил: дочери Сандре и подруге Марлен. Но сначала ему надо рассчитаться за те обиды, которые им нанес. Хватит ли ему на это времени?