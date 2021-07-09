Риски и побочные эффекты, 2021

Семья архитектора Арнольда и фитнес-инструктора Катрин кажется идеальной, как с картинки: в прологе супруги вместе с дочкой и её бойфрендом покоряют гору, позируют для селфи и соперничают лучезарностью счастливых улыбок с самим солнцем. Перелом наступает после традиционного (следить за здоровьем — хороший тон) визита к врачу: у Катрин обнаруживается серьёзная почечная недостаточность. Плановой трансплантации почки можно ждать шесть лет — столько Катрин не протянуть. Донор, в принципе, под рукой — группы крови Катрин и Арнольда совпадают, вот только готов ли любящий муж на жертву?..