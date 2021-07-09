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Риски и побочные эффекты
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Side Effects & Risks / Risiken und Nebenwirkungen

Риски и побочные эффекты, 2021

2021 / Австрия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Семья архитектора Арнольда и фитнес-инструктора Катрин кажется идеальной, как с картинки: в прологе супруги вместе с дочкой и её бойфрендом покоряют гору, позируют для селфи и соперничают лучезарностью счастливых улыбок с самим солнцем. Перелом наступает после традиционного (следить за здоровьем — хороший тон) визита к врачу: у Катрин обнаруживается серьёзная почечная недостаточность. Плановой трансплантации почки можно ждать шесть лет — столько Катрин не протянуть. Донор, в принципе, под рукой — группы крови Катрин и Арнольда совпадают, вот только готов ли любящий муж на жертву?..

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 3 марта 2022
Премьера в мире 9 июля 2021
Возраст 16+
Режиссер
Михаэль Крейхсль
В ролях
Самуэль Финци
Инка Фридрих
Инка Фридрих
Пиа Хирцеггер
Томас Мрац
Томас Мрац
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Риски и побочные эффекты 2 постера
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