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Постер фильма Парень из кальция
Постер фильма Парень из кальция
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Парень из кальция

Парень из кальция

The Calcium Kid 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Что нужно для того, чтобы в мгновение ока стать секс-символом и воплощением надежд Великобритании на победу в чемпионате мира по боксу? Для этого достаточно быть обычным молочником, ежедневно употреблять этот полезный, богатый кальцием напиток, и однажды, заглянув в местный спортзал, случайно отправить в нокаут претендента на звание чемпиона мира по боксу.

Герой картины Джимми Коннелли – мгновенно переносится из разряда любителей в профессионалы, где на крупнейшей спортивной арене ему предстоит бороться за звание чемпиона мира. Сумеет ли «Парень из Кальция» справиться с обрушившейся на него славой и победить соперников?!

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 30 апреля 2004
Премьера в мире 1 января 2004
Дата выхода
30 апреля 2004 Великобритания
1 января 2004 США
MPAA R
Сборы в мире $109 202
Производство Universal Pictures, StudioCanal, Working Title Films
Другие названия
The Calcium Kid, A kalcium kölyök, Calcium kid, Kalsiumipoika, Kid puños de calcio, Meciul cel mare, Menino Cálcio - Um Lutador Duro na Queda, Mleczarz, Saka od bedaka, Vaikis iš kalcio, Το δυνατό παιδί, Млекарят, Парень из кальция, Хлопчик з кальцію, チャンピオン　明日へのタイトルマッチ, 小拳霸
Режиссер
Alex de Rakoff
В ролях
Марк Хип
Марк Хип
Майкл Лернер
Майкл Лернер
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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