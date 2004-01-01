Что нужно для того, чтобы в мгновение ока стать секс-символом и воплощением надежд Великобритании на победу в чемпионате мира по боксу? Для этого достаточно быть обычным молочником, ежедневно употреблять этот полезный, богатый кальцием напиток, и однажды, заглянув в местный спортзал, случайно отправить в нокаут претендента на звание чемпиона мира по боксу.

Герой картины Джимми Коннелли – мгновенно переносится из разряда любителей в профессионалы, где на крупнейшей спортивной арене ему предстоит бороться за звание чемпиона мира. Сумеет ли «Парень из Кальция» справиться с обрушившейся на него славой и победить соперников?!