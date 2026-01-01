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Марк Хип
Марк Хип Mark Heap
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Марк Хип

Mark Heap

Дата рождения
13 мая 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Кодаиканал, Индия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник

Биография Марка Хипа

Родился 13 мая 1957 года. Кодаиканал, Индия.

Популярные фильмы

Долбанутые 8.4
Долбанутые (1999)
Чуть свет – в Кэндлфорд 8.2
Чуть свет – в Кэндлфорд (2008)
Зеленое крыло 8.2
Зеленое крыло (2004)

Фильмография Марка Хипа

Вверх по волшебному дереву 6.7
Вверх по волшебному дереву The Magic Faraway Tree
приключения, семейный 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Абсолютно выдуманные приключения Дика Терпина 6.8
Абсолютно выдуманные приключения Дика Терпина
комедия, исторический 2024, Великобритания
Поросята
Поросята
комедия 2024, Великобритания
Путешествия во времени опасны 5.6
Путешествия во времени опасны Time Travel Is Dangerous
комедия 2024, Великобритания
Смотреть трейлер
Этот дом 6.7
Этот дом
анимация, драма, комедия 2022, США/Великобритания
Школа добра и зла 5.9
Школа добра и зла The School for Good and Evil
боевик, драма, фэнтези 2022, США
Смотреть трейлер
Разведка 6
Разведка
комедия 2020, Великобритания
Королевы тайн 7.2
Королевы тайн
драма, криминал, детектив 2019, Великобритания
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