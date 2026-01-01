Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Марк Хип
Mark Heap
Киноафиша
Персоны
Марк Хип
Марк Хип
Mark Heap
Дата рождения
13 мая 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Кодаиканал, Индия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Биография Марка Хипа
Родился 13 мая 1957 года. Кодаиканал, Индия.
Развернуть
Популярные фильмы
8.4
Долбанутые
(1999)
8.2
Чуть свет – в Кэндлфорд
(2008)
8.2
Зеленое крыло
(2004)
Фильмография Марка Хипа
6.7
Вверх по волшебному дереву
The Magic Faraway Tree
приключения, семейный
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Абсолютно выдуманные приключения Дика Терпина
комедия, исторический
2024, Великобритания
Поросята
комедия
2024, Великобритания
5.6
Путешествия во времени опасны
Time Travel Is Dangerous
комедия
2024, Великобритания
Смотреть трейлер
6.7
Этот дом
анимация, драма, комедия
2022, США/Великобритания
5.9
Школа добра и зла
The School for Good and Evil
боевик, драма, фэнтези
2022, США
Смотреть трейлер
6
Разведка
комедия
2020, Великобритания
7.2
Королевы тайн
драма, криминал, детектив
2019, Великобритания
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Показать еще
Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить