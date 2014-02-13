Оповещения от Киноафиши
5.6 Рейтинг IMDb: 5.4
Ромео и Джульетта

Romeo and Juliet 18+
О фильме

Предрассудок. Гнев. Предательство. И надежда на настоящую всепобеждающую любовь. Величайшая история любви всех времен в современной Бродвейской постановке.
Страна США
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 13 февраля 2014
Дата выхода
13 февраля 2014 США
Другие названия
Romeo and Juliet, Romeo E Giulietta: Il Musical 2014, Romeo y Julieta, Romeu e Julieta, Ромео и Жулиета, ロミオとジュリエット
Режиссер
Дон Рой Кинг
В ролях
Орландо Блум
Орландо Блум
Кондола Рашад
Кондола Рашад
Донте Боннер
Кристиан Камарго
Кристиан Камарго
Чак Купер
Чак Купер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.6

5.6
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
