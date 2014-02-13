Оповещения от Киноафиши
Предрассудок. Гнев. Предательство. И надежда на настоящую всепобеждающую любовь. Величайшая история любви всех времен в современной Бродвейской постановке.
Развернуть
Страна
США
Продолжительность
2 часа 15 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
13 февраля 2014
Дата выхода
13 февраля 2014
США
Другие названия
Romeo and Juliet, Romeo E Giulietta: Il Musical 2014, Romeo y Julieta, Romeu e Julieta, Ромео и Жулиета, ロミオとジュリエット
Режиссер
Дон Рой Кинг
В ролях
Орландо Блум
Кондола Рашад
Донте Боннер
Кристиан Камарго
Чак Купер
Все актеры и съемочная группа
