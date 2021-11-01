«Всё прошло хорошо»: Рецензия Киноафиши

В рамках кинофестиваля «Послание к человеку 2021» состоялась премьера нового фильма Франсуа Озона об эвтаназии. Киноафиша рассказывает, удалось ли французскому режиссеру справиться с этой непростой темой.

Две сестры вынуждены столкнуться с тяжелым ударом. Их пожилого отца госпитализируют в больницу после инсульта. У него парализовало половину тела, и жизнь начинает казаться адом. Не найдя в себе сил продолжать мучения, он просит одну из дочерей помочь ему покончить с собой. Но это желание лишь обостряет и без того непростые семейные отношения. Теперь сестрам нужно осуществить последнюю просьбу настырного отца и найти способ безболезненно покинуть этот мир.

«Все прошло хорошо» — экранизация автобиографической книги Эммануэль Бернейм. Это уже не первое сотрудничество Франсуа Озона с писательницей, которая помогала со сценариями фильмов «Под песком», «Бассейн» и «Рики». Реальная основа позволяет разговору об эвтаназии выглядеть еще острее. Насколько мы управляем своей жизнью, и способны ли мы ее закончить на собственных условиях, если уже нет сил? Важным становится выбор угла, под которым мы смотрим на этот вопрос, ведь такое желание пожилого человека особо не нуждается в дополнительных пояснениях. Намного интереснее поведение близких, вынужденных столкнуться с подобными обстоятельствами. Все это перемешивается с непростыми семейными отношениями, вносящими свои коррективы.

Всё прошло хорошо

Неожиданным образом Озон решает не идти самым банальным путем и не пускается в жонглирование бесконечными флешбэками. Они больше напоминают случайные обрывки, которые лишь изредка разбавляют историю. Состояние отношений можно понять и через текущее общение сестер с отцом, избегая оживших детских страданий. Перед нами все-таки не исследование семейных травм и пристальное разглядывание шрамов. Старые обиды лишь добавляют оттенок к главному разговору об эвтаназии, ее гуманности и одновременной жестокости. Ведь кто-то прерывает свои страдания, а другие вынуждены продолжать жить с этим решением.

Важно то, как тяжелый инсульт родственника полностью меняет привычный уклад. Первые же минуты показывают нам хорошо обставленную и упорядоченную квартиру героини Софи Марсо, в которой она впервые узнает о надвигающихся проблемах с отцом. Теперь собственная жизнь больше не подчинена ей, превращаясь в поиск баланса между собственными желаниями и прихотями больного, постоянно требующего внимания. Но и здесь Озон вновь не идет самым очевидным путем и не акцентирует внимание на очевидный вещах. Кажется, многое и так понятно, без дополнительных акцентов и буквального проговаривания проблем.

Всё прошло хорошо

Самой главной заслугой Озона становится своеобразная оптимистичность происходящего. Название «Все прошло хорошо» не превращается в обманку, за которой скрывается очень депрессивная история. Скорее перед нами сюжет примирения с неизбежными проблемами старости и болезни, полной меланхоличности, черного юмора и трогательных моментов. Даже в такой щекотливой теме режиссеру удается отыскать место для оптимизма и не опускаться до примитивных нравоучений о ценности жизни. Реальность, как всегда, оказывается сложнее.

Несмотря на большую продуктивность, Франсуа Озон не теряет качества. «Все прошло хорошо» явно не затеряется в огромной фильмографии режиссера. Ему удалось сделать простую историю и не наступить в самые банальные ходы. Да, не стоит ждать глубокой рефлексии в разговоре об эвтаназии и смысле жизни, но это и не требуется. Зачем искать дополнительной глубины и сложности там, где их нет? Все предельно понятно и как-то буднично. Жизнь, болезнь и смерть.

Картина понравится поклонникам творчества Франсуа Озона, которые готовы к непростому разговору о неоднозначности эвтаназии в современном мире.