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Всё прошло хорошо Всё прошло хорошо
Киноафиша Фильмы Всё прошло хорошо Отзывы о фильме «Всё прошло хорошо»
Tout s'est bien passé Всё прошло хорошо 2021 / Франция
6.0 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Всё прошло хорошо»

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В рамках кинофестиваля «Послание к человеку 2021» состоялась премьера нового фильма Франсуа Озона об эвтаназии. Киноафиша рассказывает, удалось ли французскому режиссеру справиться с этой непростой темой. Две сестры вынуждены столкнуться с тяжелым ударом. Их пожилого отца госпитализируют в больницу после инсульта. У него парализовало половину тела, и жизнь начинает казаться адом. Не найдя в себе сил продолжать мучения, он просит одну из дочерей помочь ему покончить с собой. Но…

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Ferensy 13 июля 2023, 13:50
Оценка
Фильм понравился. Особенно живыми персонажами, как бы это странно тут не звучало.

Когда смотришь фильмы ужасов. самое страшное в них это незнание. Вероятно по этому человек и боится смерти. Что будет после, что будет в момент. Фильм хорошо показывает метания персонажа от мольбы об эвтаназии, до страха перед своим же выбором.

Особенно тяжело смотреть на близких, которые хотят помочь любимому человеку, но его метания, ставят их в сложные ситуации, а порой и просто юридически опасные.
Тем не менее фильм хороший. Сложный, но хороший. Я рад что его посмотрел.

После фильма захотелось о многом подумать и посмотреть на многое с другой стороны, а разве не такое хочет услышать каждый творец, который делает что-то для людей?
13 июля 2023, 13:50 Ответить
Киноафиша.инфо 13 июля 2023, 19:09
в ответ на сообщение Ferensy от 13 июля 2023, 13:50
Добрый вечер! Спасибо за отзыв!
13 июля 2023, 19:09 Ответить
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