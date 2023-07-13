В рамках кинофестиваля «Послание к человеку 2021» состоялась премьера нового фильма Франсуа Озона об эвтаназии. Киноафиша рассказывает, удалось ли французскому режиссеру справиться с этой непростой темой. Две сестры вынуждены столкнуться с тяжелым ударом. Их пожилого отца госпитализируют в больницу после инсульта. У него парализовало половину тела, и жизнь начинает казаться адом. Не найдя в себе сил продолжать мучения, он просит одну из дочерей помочь ему покончить с собой. Но…
Когда смотришь фильмы ужасов. самое страшное в них это незнание. Вероятно по этому человек и боится смерти. Что будет после, что будет в момент. Фильм хорошо показывает метания персонажа от мольбы об эвтаназии, до страха перед своим же выбором.
Особенно тяжело смотреть на близких, которые хотят помочь любимому человеку, но его метания, ставят их в сложные ситуации, а порой и просто юридически опасные.
Тем не менее фильм хороший. Сложный, но хороший. Я рад что его посмотрел.
После фильма захотелось о многом подумать и посмотреть на многое с другой стороны, а разве не такое хочет услышать каждый творец, который делает что-то для людей?
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