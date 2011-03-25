5.9
5.9

Хороший сын

, 2011
Hyva poika
Финляндия / драма / 18+
5.9

О фильме

Фильм о довольно типичной в наше время семье, в которой нет любящего мужа и заботливого отца. Мать-одиночка Лэйла, актриса по профессии, после неудачной и скандальной премьеры, сбегает с двумя сыновьями в загородный дом, чтобы провести лето в кругу семьи. Однако Лэйла привыкла находиться в центре внимания и не может жить в одиночестве. Поэтому она приглашает к себе на выходные довольно взбалмошных и весьма экстравагантных друзей. Вместе с ними приезжает харизматичный и непредсказуемый писатель Аймо, который по просьбе Лэйлы останется в ее доме на несколько дней. Старший сын Илмари очень любит мать и готов защитить ее от всего, в том числе и от незнакомца Аймо, который, по его мнению, бесцеремонно вторгается в их семейную идиллию. Соперничество за внимание Лэйлы приведет к драматическим событиям.

В ролях

Элина Книхтиля
Пекка Валкеэйярви
Каиса Маттила
Антти Райвио
Самули Ниттимяки
Самули Ниттимяки
Режиссер Зайда Бергрот
Сценарист Зайда Бергрот, Ян Форстрем
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 25 марта 2011
Дата выхода
25 марта 2011 Финляндия
Бюджет €560 000
Сборы в мире $93 781
Производство Oy Bufo Ab, Yleisradio (YLE)
Другие названия
Hyvä poika, The Good Son, Den goda sonen, Dobry syn, Henkivartija, İyi Oğul, グッド・サン

Рейтинг фильма

5.9
5.9 IMDb

Отзывы о фильме

