Фильм о довольно типичной в наше время семье, в которой нет любящего мужа и заботливого отца. Мать-одиночка Лэйла, актриса по профессии, после неудачной и скандальной премьеры, сбегает с двумя сыновьями в загородный дом, чтобы провести лето в кругу семьи. Однако Лэйла привыкла находиться в центре внимания и не может жить в одиночестве. Поэтому она приглашает к себе на выходные довольно взбалмошных и весьма экстравагантных друзей. Вместе с ними приезжает харизматичный и непредсказуемый писатель Аймо, который по просьбе Лэйлы останется в ее доме на несколько дней. Старший сын Илмари очень любит мать и готов защитить ее от всего, в том числе и от незнакомца Аймо, который, по его мнению, бесцеремонно вторгается в их семейную идиллию. Соперничество за внимание Лэйлы приведет к драматическим событиям.

