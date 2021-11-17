Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Криста Косонен
Криста Косонен
Krista Kosonen
О персоне
Фильмография
Новости
Криста Косонен
Krista Kosonen
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 мая 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Кристы Косонен
Родилась 28 мая 1983 года. Эспоо, Финляндия.
Развернуть
Фильмография Кристы Косонен
Туве
биография, драма
2020, Финляндия / Швеция
6.0
Хелене
биография, драма, исторический
2020, Финляндия
6.0
Собаки не носят штанов
драма
2019, Финляндия / Латвия
6.0
Майами
криминал, драма
2017, Финляндия
5.0
Облик убийцы
триллер, криминал
2016, Финляндия
5.0
Акушерка
мелодрама
2015, Финляндия
6.0
То, что мы делаем ради любви
драма
2013, Финляндия / Норвегия
6.0
Принцесса
драма
2010, Финляндия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
HBO Max выпустил трейлер второго сезона «Пришельцев из прошлого»
В продолжении под подозрение попадет Джек-Потрошитель.
Написать
17 ноября 2021 13:48
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»