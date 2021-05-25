Наша рецензия

«Это не искусство», — говорит скульптор Виктор Янссон, тыча пальцем в странных существ, нарисованных на клочке бумаги его дочерью. Туве в ответ молчит, потому что с отцом согласна. Она считает себя в первую очередь художницей и понимает, что муми-тролли отвлекают ее от серьезной живописи. Да, на холстах она тоже рисует, но ее картины не пользуются популярностью: нет ни грантов, ни заказов. Творит Туве в съемной квартире в послевоенном Хельсинки. Это же жилье служит местом ее…