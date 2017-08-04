Майами, 2017

Тихая и скромная сирота Анна обретает родную душу: много лет назад она была разлучена со старшей сестрой Анджелой, которая стала профессиональной танцовщицей. Обезумевшая от радости обретения родного человека Анна бросает все, чтобы помогать Анджеле в ее артистической жизни. Но все оказывается не так просто: Анджела связана с опасными и непредсказуемыми людьми. В мучительной борьбе за выживание раскрываются самые неожиданные черты героинь.