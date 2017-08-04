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Майами
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Miami

Майами, 2017

2017 / Финляндия
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Факты О фильме

- Мировая премьера состоялась на МКФ в Торонто, где фильм получил множество положительных откликов

- Отобран также для показа в секции Word Cinema на МКФ в Чикаго

Тихая и скромная сирота Анна обретает родную душу: много лет назад она была разлучена со старшей сестрой Анджелой, которая стала профессиональной танцовщицей. Обезумевшая от радости обретения родного человека Анна бросает все, чтобы помогать Анджеле в ее артистической жизни. Но все оказывается не так просто: Анджела связана с опасными и непредсказуемыми людьми. В мучительной борьбе за выживание раскрываются самые неожиданные черты героинь.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 4 августа 2017
Возраст 16+
Режиссер
Зайда Бергрот
Зайда Бергрот
В ролях
Криста Косонен
Криста Косонен
Алекс Антон
Юхан Ульфсак
Пиркко Хямяляйнен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Майами 2 постера
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