«Туве»: Рецензия Киноафиши

«Это не искусство», — говорит скульптор Виктор Янссон, тыча пальцем в странных существ, нарисованных на клочке бумаги его дочерью. Туве в ответ молчит, потому что с отцом согласна. Она считает себя в первую очередь художницей и понимает, что муми-тролли отвлекают ее от серьезной живописи. Да, на холстах она тоже рисует, но ее картины не пользуются популярностью: нет ни грантов, ни заказов. Творит Туве в съемной квартире в послевоенном Хельсинки. Это же жилье служит местом ее встреч с женатым любовником — левым журналистом Атосом Виртаненом. Их отношения кажутся почти идеальными, но однажды на вернисаже свою визитку Туве протягивает Вивика Бандлер — дочь мэра, богемная красавица и театральный режиссер. После первой же проведенной с ней ночи Туве понимает, что по уши влюблена.

Биографическая драма финской постановщицы Зайды Бергрот не пытается охватить всю жизнь Туве Янссон. Сюжет фокусируется на одном временном периоде – примерно с середины 40-х до середины 50-х годов. Центральная идея предельно проста. За два неполных часа экранного времени Янссон предстоит принять себя сразу в двух ипостасях: как автора детских книг и как негетеросексуальную женщину. Второе, как ни странно, окажется легче, чем первое. Страсть к Вивике для Туве с самого начала будет безусловной, а вот ее любовь к муми-троллям будет постоянно бороться с навязанной установкой о том, что живопись важнее и ценнее странных историй о Муми-доле.

Туве

Те, кто хоть немного знаком с реальной биографией Янссон, без труда заметят, что многие факты из нее либо сознательно упущены авторами фильма, либо слегка переделаны в угоду основному замыслу. Картина, например, уделяет большое внимание отношениям писательницы со знаменитым отцом-скульптором, но совершенно игнорирует фигуру матери, которая вообще-то была выдающейся женщиной своей эпохи. Сигне Хаммарштен-Янссон участвовала в создании женского скаутского движения в Швеции, занималась графикой, иллюстрациями и карикатурами, рисовала почтовые марки, разработаладизайн банкнот и облигаций для Банка Финляндии, а еще параллельно со всем этим вырастила и выкормила троих детей (семья в основном жила на ее доходы). Похожим образом фильм обращается и с личностью Атоса Виртанена, который на экране показан вечно смущенным Винни-Пухом, в то время как в реальности он был бескомпромиссным журналистом, харизматичным политиком и автором остроумнейших сборников афоризмов.

Впрочем, там, где жизнь Туве Янссон нужно совместить с ее творчеством, создатели картины предельно аккуратны. Виртанен действительно был прототипом Снусмумрика, слово «мюмла» действительно использовалось в богемной среде для обозначения негетеросексуальных отношений, а Тофсла и Вифсла — прозвища, которыми называли друг друга в любовных письмах Туве и Вивика (особый язык сказочных персонажей — тоже порождение реальных обстоятельств: гомосексуальность находилась под запретом, что вынуждало влюбленных кодировать коммуникацию).

Туве

Для Зайды Бергрот «Туве» — это прежде всего история талантливой женщины, которая научилась жить в ладах со своим богатейшим внутренним миром. Она работала и любила на полную катушку, но ни работа, ни любовь не сумели поглотить ее настолько, чтобы она дошла до пропасти, до трагического падения или опустошения, уничтоживших не одну гениальную личность.

Возможно, именно с этим связано самое необычное решение создателей картины. Большинство ее сцен происходит в закрытом пространстве: в чьем-то доме или квартире, в театре или баре. И если нехватку уличных эпизодов еще можно объяснить отсутствием большого бюджета (воссоздавать исторические декорации мегаполиса — это дорого), то как быть с природой, которая для любого североевропейского художника, поэта, писателя или композитора всегда была главным источником вдохновения? Туве Янссон, каждое лето проводившая в маленьком домике на скалистом острове Кловахарун, тут не исключение (можно также вспомнить, какую важную роль смена времен года играет во вселенной муми-троллей).

Туве

«Туве» — фильм не о том, как творец смотрит на море, а о том, как он смотрит в себя. Финской актрисе Альме Пёвсти замечательно удается передать этот непрерывный процесс интроспекции: выразительнее всего выглядят не те сцены, где ее героиня плачет или в исступлении колет дрова, а те, в которых она танцует под свою внутреннюю музыку или просто задумчиво изучает стену. Глядя на ее игру, становится понятно, почему Янссон ассоциировала себя с Муми-троллем, далеко не самым активным и выразительным персонажем книг. Он мечтатель, он мыслитель, он наблюдатель, он тот, без чьего взгляда Муми-дол вообще вряд ли смог бы существовать.

У Пёвсти, кстати, с Туве Янссон особая связь. Ее бабушка, актриса Биргитта Ульфссон, участвовала в той самой первой театральной постановке, которую в фильме готовит Вивика Бандлер. Позже Ульфссон также снималась в сериалах в роли Муми-мамы. А Муми-тролля много лет играл ее муж, актер Лассе Пёвсти, дедушка Альмы.

Зрителям, которые хотят получить полное представление о жизни писательницы, перед просмотром «Туве» стоит обратиться к документальным картинам о ней или хотя бы к краткому пересказу ее биографии: это позволит уложить в голове многие вещи, кажущиеся авторам байопика очевидными или малозначимыми. Но в остальном фильм Бергрот — это замечательный портрет в интерьере. От голливудских образцов жанра он отличается какой-то особой нордической сдержанностью, очень благородной и по-своему трогательной: в финале, когда на экране под звуки джаза запляшет уже настоящая Туве Янссон, из глаз вдруг как-то сами собой польются слезы.