Принцесса

Принцесса

Prinsessa / Princess 18+
О фильме

О фильме

Фильм основан на реальных событиях. 50-е годы ХХ века. Психиатрическая больница в деревне Келлокоски. Появление здесь Анны Лаппалайнен ничем не примечательно: санитары приводят под руки женщину средних лет, чья мать отказалась от нее, ссылаясь на неуправляемость дочери. С этого и начинается история Принцессы – как просит называть ее сама Анна. История борьбы пациентки за право оставаться личностью и зашедших за грань врачей, использующих больных в качестве подопытных для тестирования нового оборудования или проведения рискованных операций.
Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 9 сентября 2010
Дата выхода
8 июня 2011 США
9 сентября 2010 Финляндия
24 августа 2016 Франция
Бюджет €1 448 260
Сборы в мире $3 071 782
Производство Art Films Production, Mainostelevisio (MTV3)
Другие названия
Prinsessa, Princess, A hercegnő, Księżniczka, Принцесса, プリンセス
Режиссер
Арто Халонен
В ролях
Катья Куккола
Самули Эдельман
Криста Косонен
Криста Косонен
Петер Францен
Петер Францен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Отзывы о фильме

