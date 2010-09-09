Фильм основан на реальных событиях. 50-е годы ХХ века. Психиатрическая больница в деревне Келлокоски. Появление здесь Анны Лаппалайнен ничем не примечательно: санитары приводят под руки женщину средних лет, чья мать отказалась от нее, ссылаясь на неуправляемость дочери. С этого и начинается история Принцессы – как просит называть ее сама Анна. История борьбы пациентки за право оставаться личностью и зашедших за грань врачей, использующих больных в качестве подопытных для тестирования нового оборудования или проведения рискованных операций.
