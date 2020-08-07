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Райский лагерь
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Eden

Райский лагерь, 2020

2020 / Финляндия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Фильм о взрослении, действие которого разворачивается в летнем конфирмационном лагере. Уверенная в себе Алиса, душа компании Йенна и тихий Пану в лагере сталкиваются с самими собой, с другими людьми и с системой. Родители со всеми их требованиями и ожиданиями остаются где-то совсем далеко.

Молодая энергичная пастор Тиина хочет вовлечь молодежь в жизнь лагеря, однако не все готовы играть по установленным правилам, и остаётся только мечтать о дружелюбной и открытой обстановке. Напряжение нарастает день ото дня под давлением влюблённости и ненависти, сменяющих друг друга. Но однажды каждому придётся отказаться от своей роли и взглянуть на жизнь по-новому.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в мире 7 августа 2020
Возраст 18+
Режиссер
Улла Хейккиля
В ролях
Ааму Милонофф
Линнеа Ског
Бруно Баер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Райский лагерь 2 постера
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