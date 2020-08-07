Райский лагерь, 2020

Фильм о взрослении, действие которого разворачивается в летнем конфирмационном лагере. Уверенная в себе Алиса, душа компании Йенна и тихий Пану в лагере сталкиваются с самими собой, с другими людьми и с системой. Родители со всеми их требованиями и ожиданиями остаются где-то совсем далеко.

Молодая энергичная пастор Тиина хочет вовлечь молодежь в жизнь лагеря, однако не все готовы играть по установленным правилам, и остаётся только мечтать о дружелюбной и открытой обстановке. Напряжение нарастает день ото дня под давлением влюблённости и ненависти, сменяющих друг друга. Но однажды каждому придётся отказаться от своей роли и взглянуть на жизнь по-новому.