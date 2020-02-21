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Голые звери Голые звери
Киноафиша Фильмы Голые звери
Nackte Tiere / Naked Animals

Голые звери, 2020

2020 / Германия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Катя, Бенни, Саша, Лайла и Шёллер живут в немецкой провинции и учатся в последнем классе школы. Ребят объединяет одно: они почти лишены родительской поддержки и пытаются выстроить свои жизни самостоятельно. На первый взгляд это лучше всего удаётся Кате: даже не будучи уверенной, что это пригодится, она намерена сдавать сложные выпускные экзамены, поскольку только они делают возможной дальнейшую учёбу. Но главное в её жизни – это спорт. С Сашей они занимаются спортивной борьбой, в которой достигли приличных успехов: участвуют в соревнованиях и даже тренируют детскую группу. Катя настолько уверена в своей внутренней силе, что пытается активно участвовать в судьбах друзей: достучаться до матери Лайлы, избивающей дочь, до Бенни, не знающего, что делать с собственной жизнью, до отчима Саши, который подал на пасынка заявление в полицию о рукоприкладстве…

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в мире 21 февраля 2020
Возраст 16+
Режиссер
Мелани Вельде
В ролях
Катрин Бекманн
Микеланджело Фортуцци
Ульрике Хюбшманн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Голые звери 1 постер
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