Голые звери, 2020

Катя, Бенни, Саша, Лайла и Шёллер живут в немецкой провинции и учатся в последнем классе школы. Ребят объединяет одно: они почти лишены родительской поддержки и пытаются выстроить свои жизни самостоятельно. На первый взгляд это лучше всего удаётся Кате: даже не будучи уверенной, что это пригодится, она намерена сдавать сложные выпускные экзамены, поскольку только они делают возможной дальнейшую учёбу. Но главное в её жизни – это спорт. С Сашей они занимаются спортивной борьбой, в которой достигли приличных успехов: участвуют в соревнованиях и даже тренируют детскую группу. Катя настолько уверена в своей внутренней силе, что пытается активно участвовать в судьбах друзей: достучаться до матери Лайлы, избивающей дочь, до Бенни, не знающего, что делать с собственной жизнью, до отчима Саши, который подал на пасынка заявление в полицию о рукоприкладстве…