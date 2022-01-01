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Зайда Бергрот
Зайда Бергрот
Zaida Bergroth
О персоне
Фильмография
Зайда Бергрот
Zaida Bergroth
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Дата рождения
1 января 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Кивиярви, Финляндия
Биография Зайда Бергрот
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Фильмография Зайда Бергрот
Туве
биография, драма
2020, Финляндия / Швеция
6.0
Майами
криминал, драма
2017, Финляндия
5.0
Хороший сын
драма
2011, Финляндия
6.0
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