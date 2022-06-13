Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Альма Пёвсти
Альма Пёвсти
Alma Pöysti
О персоне
Фильмография
Новости
Альма Пёвсти
Alma Pöysti
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 марта 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Альма Пёвсти
Родилась 16 марта 1981 года. Хельсинки, Финляндия.
Развернуть
Фильмография Альма Пёвсти
Туве
биография, драма
2020, Финляндия / Швеция
6.0
Муми-тролли на Ривьере
2014, Франция / Финляндия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Аки Каурисмяки готовит новый фильм под рабочим названием «Мертвые листья»
Премьера намечена на 2023 год.
Написать
13 июня 2022 16:13
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь