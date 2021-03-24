Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кристин Адамс
Кристин Адамс
Christine Adams
О персоне
Фильмография
Новости
Кристин Адамс
Christine Adams
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 июля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Кристин Адамс
Развернуть
Фильмография Кристин Адамс
Нечестивые
ужасы
2021, США
6.0
Профайл
драма
2018, Россия / Великобритания / Кипр
7.0
Приключения на Багамах
драма
2010, США
5.0
Где скрывается правда
нуар, драма
2005, Канада / США / Великобритания
6.0
Падающие ангелы
драма
2003, Канада / Франция
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Кинокомпания Focus Features приобрела права на детективный триллер Тимура Бекмамбетова «Профиль»
Релиз состоится уже этой весной.
Написать
24 марта 2021 13:32
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне