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Нечестивые Нечестивые
Киноафиша Фильмы Нечестивые Отзывы о фильме «Нечестивые»
The Unholy Нечестивые 2021 / США
6.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Нечестивые»

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Наша рецензия

Работа заносит журналиста Гэрри Фенна в городок неподалеку от Бостона: местный фермер уверен, что по ночам сатанисты измываются над его скотом. В прошлом Фенн опозорился из-за фабрикации материалов, и хотя это наводка вызывает у него только скепсис, разборчивость для него – непозволительная роскошь. Но вскоре после его встречи с суеверным фермером в городе происходит чудо: от рождения глухонемая девочка по имени Элис не только начинает говорить и слышать, но и излечивает окружающих якобы…

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Владимир Московский 12 июля 2021, 14:18
Оценка
Завязка хорошая,но к середине,как то скомкано.Такое ощущение-побыстрее бы закончить киношку.В целом-на 4.
12 июля 2021, 14:18 Ответить
Сергей Чонишвили 18 июля 2021, 17:03
Оценка
Не впечатлило. Идея с глухой которая обретает слух и начинает помогать другим вроде годная, но тут приплели злых духов, и фильм стал фигней
18 июля 2021, 17:03 Ответить
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