Наша рецензия

Работа заносит журналиста Гэрри Фенна в городок неподалеку от Бостона: местный фермер уверен, что по ночам сатанисты измываются над его скотом. В прошлом Фенн опозорился из-за фабрикации материалов, и хотя это наводка вызывает у него только скепсис, разборчивость для него – непозволительная роскошь. Но вскоре после его встречи с суеверным фермером в городе происходит чудо: от рождения глухонемая девочка по имени Элис не только начинает говорить и слышать, но и излечивает окружающих якобы…