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Эдвард Холкрофт
Edward Holcroft
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Эдвард Холкрофт
Эдвард Холкрофт
Edward Holcroft
Дата рождения
23 июня 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Биография Эдварда Холкрофта
Родился 23 июня 1987 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.1
Волчий зал
(2015)
8.1
Опасные связи
(2015)
7.5
Она же Грэйс
(2017)
Фильмография Эдварда Холкрофта
7
Необъявленная война
драма, триллер
2022, Великобритания
7.5
Игра родом из Англии
драма, спорт, мини-сериал
2020, Великобритания
4.6
Родовое проклятие
Kindred
драма, ужасы, мистика
2020, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Порох
драма, исторический, мини-сериал
2017, Великобритания
7.5
Она же Грэйс
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2017, Канада
7.1
Kingsman: Золотое кольцо
Kingsman: The Golden Circle
боевик, криминал, приключения
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Предчувствие конца
The Sense of an Ending
драма, детектив
2016, Великобритания
8.1
Волчий зал
драма, исторический
2015, Великобритания
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