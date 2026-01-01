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Эдвард Холкрофт
Эдвард Холкрофт Edward Holcroft
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Эдвард Холкрофт

Edward Holcroft

Дата рождения
23 июня 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов

Биография Эдварда Холкрофта

Родился 23 июня 1987 года. Лондон, Англия, Великобритания.

Популярные фильмы

Волчий зал 8.1
Волчий зал (2015)
Опасные связи 8.1
Опасные связи (2015)
Она же Грэйс 7.5
Она же Грэйс (2017)

Фильмография Эдварда Холкрофта

Необъявленная война 7
Необъявленная война
драма, триллер 2022, Великобритания
Игра родом из Англии 7.5
Игра родом из Англии
драма, спорт, мини-сериал 2020, Великобритания
Родовое проклятие 4.6
Родовое проклятие Kindred
драма, ужасы, мистика 2020, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Порох 6.4
Порох
драма, исторический, мини-сериал 2017, Великобритания
Она же Грэйс 7.5
Она же Грэйс
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2017, Канада
Kingsman: Золотое кольцо 7.1
Kingsman: Золотое кольцо Kingsman: The Golden Circle
боевик, криминал, приключения 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Предчувствие конца 6.4
Предчувствие конца The Sense of an Ending
драма, детектив 2016, Великобритания
Волчий зал 8.1
Волчий зал
драма, исторический 2015, Великобритания
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