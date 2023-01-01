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Родовое проклятие
Родовое проклятие, 2020: актеры и роли
Kindred
Родовое проклятие
2020 / Великобритания
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4.6
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Родовое проклятие, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джозеф Маркантонио
Joe Marcantonio
В ролях
Джек Лауден
Jack Lowden
Фиона Шоу
Fiona Shaw
Эдвард Холкрофт
Edward Holcroft
Тамара Лоуренс
Tamara Lawrance
Хлоя Пирри
Chloe Pirrie
Энтон Лессер
Anton Lesser
Киран Соня Савар
Kiran Sonia Sawar
Майкл Нардон
Michael Nardone
Наталья Кострцева
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Тойа Францен
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