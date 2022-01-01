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Даниэль Савре
Даниэль Савре
Danielle Savre
О персоне
Фильмография
Даниэль Савре
Danielle Savre
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Дата рождения
26 августа 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Сими-Вэлли, Калифорния, США
Рост
168 см
Биография Даниэль Савре
Родилась 26 августа 1988 года. Сими-Вэлли, Калифорния, США.
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Фильмография Даниэль Савре
Морпехи 2
боевик, драма, военный
2014, США
5.0
В стране женщин
мелодрама, драма, комедия
2007, США
7.0
Добейся успеха: Все или ничего
комедия, спорт
2006, США
5.0
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