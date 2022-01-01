Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Даниэль Савре

Даниэль Савре

Danielle Savre
Даниэль Савре
Даниэль Савре Danielle Savre
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 августа 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Сими-Вэлли, Калифорния, США
Рост
168 см
Биография Даниэль Савре

Родилась 26 августа 1988 года. Сими-Вэлли, Калифорния, США.

Фильмография Даниэль Савре
Морпехи 2
Морпехи 2
боевик, драма, военный 2014, США
5.0
В стране женщин
В стране женщин
мелодрама, драма, комедия 2007, США
7.0
Добейся успеха: Все или ничего
Добейся успеха: Все или ничего
комедия, спорт 2006, США
5.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Приложение киноафиши