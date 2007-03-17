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Постер фильма Шанхайский поцелуй
6.6
Киноафиша Фильмы Шанхайский поцелуй
6.6

Шанхайский поцелуй

, 2007
Shanghai Kiss
США / комедия, драма / 18+
Постер фильма Шанхайский поцелуй
6.6

О фильме

Лиам Лю - молодой китаец, родившийся в Америке. Теоретически, он имеет право стать даже президентом Соединенных Штатов, но практически, пока не может быть даже самим собой. Он уже не китаец, но еще не американец. Лю в поиске: он бросил учебу в Колумбийском университете и бродит от кастинга к кастингу в поисках актерской работы. Он ненавидит своего отца за то, что тот плохо обошелся с его матерью, он никогда не видел никого из своих китайских родственников. В силу обстоятельств, Лиам Лю лишен чувства родного дома, родного очага – так необходимого, чтобы иметь уверенность в собственных силах. Все начинает меняться, когда Лю знакомится с юной Аделаидой Бурбон, в жизни которой все просто и понятно. Таких людей Лиам Лю еще не встречал.

В ролях

Кен Люн
Кен Люн
Liam Liu
Келли Ху
Келли Ху
Micki Yang
Джоэль Мур
Джоэль Мур
Joe Silverman
Хейден Панеттьер
Хейден Панеттьер
Adelaide Bourbon
Джеймс Хонг
Джеймс Хонг
Mark Liu - Liam's Dad
Kathleen Lancaster
Georgia
Лорна Скотт
Casting Director
Спенсер Редфорд
Cute Blonde
Спенсер Редфорд
Cute Blonde
Стивен Герард Коннелл
Casting Director
Brian Gardner
Young Handsome Guy
Режиссер Дэвид Рен, Керн Конвайзер
Сценарист Дэвид Рен
Композитор Дэвид Китай
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 17 марта 2007
Дата выхода
17 марта 2007 США
Производство Konwiser Brothers, Bigfoot Entertainment, China Film Group Corporation (CFGC)
Другие названия
Shanghai Kiss, O Amor em Beverly Hills, The Shanghai Kid, Шанхайский поцелуй, 上海之吻

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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