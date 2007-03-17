Лиам Лю - молодой китаец, родившийся в Америке. Теоретически, он имеет право стать даже президентом Соединенных Штатов, но практически, пока не может быть даже самим собой. Он уже не китаец, но еще не американец. Лю в поиске: он бросил учебу в Колумбийском университете и бродит от кастинга к кастингу в поисках актерской работы. Он ненавидит своего отца за то, что тот плохо обошелся с его матерью, он никогда не видел никого из своих китайских родственников. В силу обстоятельств, Лиам Лю лишен чувства родного дома, родного очага – так необходимого, чтобы иметь уверенность в собственных силах. Все начинает меняться, когда Лю знакомится с юной Аделаидой Бурбон, в жизни которой все просто и понятно. Таких людей Лиам Лю еще не встречал.