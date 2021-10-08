Идеальная жена, 2021

5 причин посмотреть фильм «Идеальная жена»

Яркая кинокомедия от режиссера Андрея Грачева, сделавшего себе имя благодаря документалистике. В его послужной список входят фильмы, посвященные значимым фигурам 20 века — от Ивана Поддубного до Александра Кайдановского.

«Идеальная жена» — легкий, но неглупый ромком, полностью оправдывающий слоган: «С философией о любви». Фильм подойдет как для просмотра со второй половинкой, так и в компании друзей.

Критики сравнивают работу Грачева со старыми французскими комедиями положений, указывая на отсутствие той пошлости и дурновкусия, которые преобладают в современном российском кино этого жанра.

Редкий для сегодняшнего проката сплав кинематографа и театрального спектакля. Подобно классическим лентам «Оскар» и «Пик-Пик» с Луи де Фюнесом, действия «Идеальной жены» практически не покидают пределы одного дома, а персонажи оказываются объемными.

Камерная комедия Андрея Грачева — достойная альтернатива помпезным блокбастерам, заполонившим кинотеатральный прокат, оставляющая приятное послевкусие после просмотра. Пусть здесь и нет дорогостоящих спецэффектов и захватывающей дух операторской работы, но зато есть уморительные гэги, которые не дадут заскучать ни на секунду.