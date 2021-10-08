Идеальная жена, 2021

5 причин посмотреть фильм «Идеальная жена»
Яркая кинокомедия от режиссера Андрея Грачева, сделавшего себе имя благодаря документалистике. В его послужной список входят фильмы, посвященные значимым фигурам 20 века — от Ивана Поддубного до Александра Кайдановского.
«Идеальная жена» — легкий, но неглупый ромком, полностью оправдывающий слоган: «С философией о любви». Фильм подойдет как для просмотра со второй половинкой, так и в компании друзей.
Критики сравнивают работу Грачева со старыми французскими комедиями положений, указывая на отсутствие той пошлости и дурновкусия, которые преобладают в современном российском кино этого жанра.
Редкий для сегодняшнего проката сплав кинематографа и театрального спектакля. Подобно классическим лентам «Оскар» и «Пик-Пик» с Луи де Фюнесом, действия «Идеальной жены» практически не покидают пределы одного дома, а персонажи оказываются объемными.
Камерная комедия Андрея Грачева — достойная альтернатива помпезным блокбастерам, заполонившим кинотеатральный прокат, оставляющая приятное послевкусие после просмотра. Пусть здесь и нет дорогостоящих спецэффектов и захватывающей дух операторской работы, но зато есть уморительные гэги, которые не дадут заскучать ни на секунду.
Романтическая комедия Андрея Грачева снята по мотивам пьесы «Любопытная жена» драматурга Валентина Красногорова.
Виктория Полторак и Михаил Полицеймако вместе снимались в телесериале «Клиника счастья», премьера которого также состоялась в 2021 году.
Михаил Полицеймако известен не только по работам в кино и театре, но и на телевидении. Он вел развлекательную программу «Утро на НТВ», реалити-шоу «Дом вверх дном», участвовал в пародиях из «Большой разницы», появлялся в «Угадай мой возраст» и других рейтинговых передачах.
По словам Полицеймако, режиссер Андрей Грачев поощрял импровизацию на площадке, а также отметил, что итоговая кинолента получилась «смешной, романтической, житейской и правильной».
Съемки проходили в Подмосковье, а основной локацией выступил просторный загородный дом с прудом и вертодромом.
Всего лишь третья актерская работа Остапа Риммена, которому на момент премьеры было семь лет. Ранее он фигурировал на экране в сериале «Полярный» и коротком метре «Руки».
Производством занималась российская студия Cinemaus Studio, ответственная за такие релизы последних лет, как «Судьба диверсанта», «Тыгын Дархан» и «Хранители Алтая».
В один прекрасный день Катерина обнаружила в пиджаке мужа письмо. Она знала, что читать чужие письма нехорошо. Но ведь муж не чужой ей человек? В таком случае можно и прочесть. И по первым строчкам письма она поняла, что у ее мужа Макса, преподавателя философии, есть молодая любовница.
Внезапно появившийся в доме друг семьи Виктор решил утешить Катерину. Именно он случайно и проболтался о некоторых пикантных тайнах своего друга профессора. Потянув за эти ниточки, жена узнала то, чего даже не могла себе представить.