8-летняя Оксана влюбляется в сотрудника своего отца, 25-летнего красавца Бориса. Он в шутку обещает подождать, пока девочка вырастет и жениться на ней. Слово Борис не сдерживает и женится на своей сверстнице Вике. Оксана по-детски драматично переживает это.

Она обещает себе, что во что бы то ни стало завоюет Бориса. По совету бабушки девочка лепит свою мечту из пластилина. Спустя почти 10 лет она горько пожалеет о своем желании. Чтобы распознать истинные чувства, ей придется пережить крах семейного бизнеса, потерю самого близкого и любящего человека. И лишь избавившись от навязчивой идеи детства, Оксана обретет счастье.