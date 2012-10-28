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Постер фильма Мечты из пластилина
Постер фильма Мечты из пластилина
Постер фильма Мечты из пластилина
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 5.6
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3 постера
Киноафиша Фильмы Мечты из пластилина

Мечты из пластилина

Mechty iz plastilina 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

8-летняя Оксана влюбляется в сотрудника своего отца, 25-летнего красавца Бориса. Он в шутку обещает подождать, пока девочка вырастет и жениться на ней. Слово Борис не сдерживает и женится на своей сверстнице Вике. Оксана по-детски драматично переживает это.

Она обещает себе, что во что бы то ни стало завоюет Бориса. По совету бабушки девочка лепит свою мечту из пластилина. Спустя почти 10 лет она горько пожалеет о своем желании. Чтобы распознать истинные чувства, ей придется пережить крах семейного бизнеса, потерю самого близкого и любящего человека. И лишь избавившись от навязчивой идеи детства, Оксана обретет счастье.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 28 октября 2012
Производство Star Media UA (I), Star Media
Другие названия
Mechty iz plastilina, Мечты из пластилина, Мрії з пластеліну
Режиссер
Максим Мехеда
В ролях
Нина Антонова
Нина Антонова
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Александр Мохов
Александр Мохов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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