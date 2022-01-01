Военная тайна, 1953

Натку, мечтающую стать капитаном, посылают на пионерскую работу. За серьезное отношение к первому поручению она получает путевку в Крым. В Артеке Натку просят подменить заболевшую пионервожатую. Девушка соглашается. Вскоре на строительстве водопровода прорывается плотина, и начинается борьба за воду.

В эту борьбу включается и инженер Ганин, приехавший на отдых с маленьким сыном Алькой. В развалинах старой крепости Владик и Толик находят динамит. Чтобы выследить врагов, ребята перепрятывают взрывчатку и клянуться не раскрывать «военной тайны»…