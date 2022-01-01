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Военная тайна
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Военная тайна, 1953

1953 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Натку, мечтающую стать капитаном, посылают на пионерскую работу. За серьезное отношение к первому поручению она получает путевку в Крым. В Артеке Натку просят подменить заболевшую пионервожатую. Девушка соглашается. Вскоре на строительстве водопровода прорывается плотина, и начинается борьба за воду.

В эту борьбу включается и инженер Ганин, приехавший на отдых с маленьким сыном Алькой. В развалинах старой крепости Владик и Толик находят динамит. Чтобы выследить врагов, ребята перепрятывают взрывчатку и клянуться не раскрывать «военной тайны»…

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1953
Режиссер
Мечислава Маевская
В ролях
Нина Антонова
Анатолий Федоринов
Сергей Остапенко
Алексей Грибов
Алексей Грибов
Павел Усовниченко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Военная тайна 1 постер
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