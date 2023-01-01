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Звездочка, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Фильм повествует о детях, молодых людях, столкнувшихся со смертельной болезнью — онкологией.

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Год выпуска 2020
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Василий Кузовлев
В ролях
Лариса Лужина
Лариса Лужина
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Александр Мохов
Все актеры и съемочная группа
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