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Скоро в прокате "Бойтесь своих желаний"
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Звездочка
Звездочка, 2020
2020 / Россия
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Жанр:
драма
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О фильме
Фильм повествует о детях, молодых людях, столкнувшихся со смертельной болезнью — онкологией.
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Год выпуска
2020
Возраст
12+
Прокатчик
Кинологистика
Режиссер
Василий Кузовлев
В ролях
Лариса Лужина
Юлия Такшина
Александр Мохов
Все актеры и съемочная группа
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