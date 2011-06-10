Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дед Дед
Киноафиша Фильмы Дед
Ded

Дед, 2011

2011 / Россия / Украина
3.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Андрей Петрович Львов, ветеран Великой отечественной, жил честно и по- справедливости. Так же он воспитывал свою дочь, внучку, а потом и правнука Андрюшу. Да так, что мальчишка, отправившись служить в армию, не смог смириться с произволом злобного и закомплексованного капитана Ефремова. В состоянии алкогольного безумия капитан застрелил парня — официальной же версией, стало неосторожное обращение с оружием.

Правду старик узнал только через полгода от демобилизованного сослуживца правнука. А эта правда пересеклась с его собственной тайной… Тем не менее, старик взял свой наградной пистолет и поехал гарнизонный городок восстанавливать справедливость…

3.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 10 июня 2011
Возраст 16+
Режиссер
Михаил Журавкин
В ролях
Нина Антонова
Станислав Любшин
Станислав Любшин
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Ирина Линдт
Иван Золотухин
Иван Золотухин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дед 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дед смотреть онлайн

Дед
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши