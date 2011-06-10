Андрей Петрович Львов, ветеран Великой отечественной, жил честно и по- справедливости. Так же он воспитывал свою дочь, внучку, а потом и правнука Андрюшу. Да так, что мальчишка, отправившись служить в армию, не смог смириться с произволом злобного и закомплексованного капитана Ефремова. В состоянии алкогольного безумия капитан застрелил парня — официальной же версией, стало неосторожное обращение с оружием.

Правду старик узнал только через полгода от демобилизованного сослуживца правнука. А эта правда пересеклась с его собственной тайной… Тем не менее, старик взял свой наградной пистолет и поехал гарнизонный городок восстанавливать справедливость…