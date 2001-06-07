Папаша и другие, 2001

Руби и Клод Монтгомери – очень неуверенная и ревнивая пара из-за трудностей их прошлой личной жизни: у Клода был роман со старшей сестрой Руби, Роуз, когда Руби была еще молодой девушкой, да и у самой Руби в прошлом было много мускулистых бойфрендов. Когда дядя Клода Хейзел был арестован за попытку убийства местного жителя, Руби и Клод едут с Роуз и их матерью Джуэл в Арканзас, чтобы выразить свое сочувствие семье Монтгомери. В пути Джуэл постоянно ворошит прошлое, раздражая Руби. Когда герои достигают дома семьи Монтгомери, их отношения окончательно обостряются, грозя навсегда разлучить Руби и Клода из-за прошлых ошибок…
Про таких как Клод и Руби говорят: живут как кошка с собакой. Но эти двое, хоть и слывут самой безумной парочкой в округе, так как громко ругаются по сто раз на день, — искренне любят друг друга. Их отношения сравнимы с внезапным смерчем или торнадо.
Неожиданное известие об аресте дяди Клода, Хейзела, обвиненного в убийстве, заставляет энергичную парочку действовать быстро и решительно. Денег на залог нет. Клод и Руби отправляются в город своего детства Литтл-Рок, где в окружении многочисленной родни пытаются выработать стратегию освобождения бедолаги из тюрьмы.