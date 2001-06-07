Папаша и другие, 2001

Про таких как Клод и Руби говорят: живут как кошка с собакой. Но эти двое, хоть и слывут самой безумной парочкой в округе, так как громко ругаются по сто раз на день, — искренне любят друг друга. Их отношения сравнимы с внезапным смерчем или торнадо.

Неожиданное известие об аресте дяди Клода, Хейзела, обвиненного в убийстве, заставляет энергичную парочку действовать быстро и решительно. Денег на залог нет. Клод и Руби отправляются в город своего детства Литтл-Рок, где в окружении многочисленной родни пытаются выработать стратегию освобождения бедолаги из тюрьмы.