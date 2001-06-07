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Папаша и другие Папаша и другие
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Daddy and Them

Папаша и другие, 2001

2001 / США
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Руби и Клод Монтгомери – очень неуверенная и ревнивая пара из-за трудностей их прошлой личной жизни: у Клода был роман со старшей сестрой Руби, Роуз, когда Руби была еще молодой девушкой, да и у самой Руби в прошлом было много мускулистых бойфрендов. Когда дядя Клода Хейзел был арестован за попытку убийства местного жителя, Руби и Клод едут с Роуз и их матерью Джуэл в Арканзас, чтобы выразить свое сочувствие семье Монтгомери. В пути Джуэл постоянно ворошит прошлое, раздражая Руби. Когда герои достигают дома семьи Монтгомери, их отношения окончательно обостряются, грозя навсегда разлучить Руби и Клода из-за прошлых ошибок…

  • Фильм вышел 6 июня 2001 года, за 9 дней до 52-летия Джима Варни, исполнившего роль Хейзела. К сожалению, актер не дожил до премьеры: в 2000 году в возрасте 50 лет он скончался от рака легких из-за курения, и этот фильм был посвящен его памяти.
  • Первоначальный план состоял в том, чтобы показывать этот фильм в кинотеатрах, но руководители студии Miramax посчитали, что проект недостаточно «коммерческий» для проката, поэтому он дебютировал на кабельном телевидении.
  • Фолк-песню из одноименного альбома In Spite of Ourself, использованную во время заключительных титров, исполнили Джон Прайн и Айрис ДеМент.

Про таких как Клод и Руби говорят: живут как кошка с собакой. Но эти двое, хоть и слывут самой безумной парочкой в округе, так как громко ругаются по сто раз на день, — искренне любят друг друга. Их отношения сравнимы с внезапным смерчем или торнадо.

Неожиданное известие об аресте дяди Клода, Хейзела, обвиненного в убийстве, заставляет энергичную парочку действовать быстро и решительно. Денег на залог нет. Клод и Руби отправляются в город своего детства Литтл-Рок, где в окружении многочисленной родни пытаются выработать стратегию освобождения бедолаги из тюрьмы.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2001
Премьера в мире 7 июня 2001
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $4 000 000
Режиссер
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
В ролях
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Лора Дерн
Лора Дерн
Келли Престон
Келли Престон
Энди Гриффит
Дайэн Лэдд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Папаша и другие 3 постера
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