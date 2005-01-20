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Правила секса 2: Хэппи-энд
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Правила секса 2: Хэппи-энд, 2005

2005 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
10 параллельных историй о странностях любви. Одна из новел посвящена отцу и сыну, которые встречаются с одной и той же женщиной. Другая о девушке, которая отдала своего ребенка на усыновление, а потом встретила человека, который утверждает, что знает, где теперь ее отпрыск. Две лесбиянки воспользовались услугами друга-гея для зачатия ребенка и теперь говорят, что ничего не получилось, но их двухлетний сын так похож не него. Эти и другие запутанные истории о любви и сексе говорят только об одном: все хорошо, что хорошо заканчивается.
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 6 октября 2005
Премьера в мире 20 января 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дон Рус
В ролях
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Стив Куган
Стив Куган
Джесси Брэдфорд
Джесси Брэдфорд
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Правила секса 2: Хэппи-энд 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Дима 2 апреля 2015, 12:51
Такого без смысленного гавна я еще не видел. Жал ко было время потраченное, ушли минут за 30 до конце не досидели, а другая половина зала ушла через 10 минут после начала и правильно сделала
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень понравился давно не уходил из кинотеатра под таким впечатлением, в общем, заставляет о многом задумается.

Особенно понравилась роль Лизы Кудроу очень сильная личность в фильме.
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