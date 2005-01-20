Правила секса 2: Хэппи-энд, 2005

10 параллельных историй о странностях любви. Одна из новел посвящена отцу и сыну, которые встречаются с одной и той же женщиной. Другая о девушке, которая отдала своего ребенка на усыновление, а потом встретила человека, который утверждает, что знает, где теперь ее отпрыск. Две лесбиянки воспользовались услугами друга-гея для зачатия ребенка и теперь говорят, что ничего не получилось, но их двухлетний сын так похож не него. Эти и другие запутанные истории о любви и сексе говорят только об одном: все хорошо, что хорошо заканчивается.

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