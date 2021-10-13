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Литл Гром Литл Гром
Киноафиша Фильмы Литл Гром Отзывы о мультфильме «Литл Гром»
Yakari, le film Литл Гром 2020 / Бельгия / Франция / Германия
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о мультфильме «Литл Гром»

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Якари – непоседливый и непослушный, но смелый мальчик из индейского племени Сиу. Они с друзьями вечно где-то пропадают и лазают в места, где детям не место. Но вот Якари решил приручить самого неуловимого мустанга в прерии Литл Грома, да ещё и в самый неподходящий момент, когда племя собирается перекочевать в другие земли из-за наступающего сезона торнадо. Якари предстоит пройти действительно сложный путь и научиться многому в диких землях. Ещё сравнительно недавно индейская экзотика…

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User 13 октября 2021, 14:18
Оценка
Ребенку понравилось
13 октября 2021, 14:18 Ответить
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