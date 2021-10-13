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Якари – непоседливый и непослушный, но смелый мальчик из индейского племени Сиу. Они с друзьями вечно где-то пропадают и лазают в места, где детям не место. Но вот Якари решил приручить самого неуловимого мустанга в прерии Литл Грома, да ещё и в самый неподходящий момент, когда племя собирается перекочевать в другие земли из-за наступающего сезона торнадо. Якари предстоит пройти действительно сложный путь и научиться многому в диких землях. Ещё сравнительно недавно индейская экзотика…