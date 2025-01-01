Меню
Фильмы
Литл Гром
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Восемь лет спустя: у нового «Царя горы» — 100% свежести на Rotten Tomatoes, и море позитивных отзывов даже от критиков
«Я сейчас улетаю в Гагры!» — скажете вы. Но сначала угадайте советские фильмы, где в кадре героиня с телефоном (тест)
«Фильм скучный и злодей на побегушках»: создатель Дэдпула разнес новую «Фантастическую четверку»
Главный хоррор 2025 года уже можно посмотреть в Сети: набрал рекордные для ужастика 7 баллов — готовьтесь дрожать от ужаса
Мечтают ли дети-андроиды о ксеноморфах? У нового сериала «Чужой: Земля» всего один жирный минус — и фанатов классики он явно покоробит
Балет и русская речь: с выходом второго сезона «Уэнсдэй» о внешности Ортеги забыли — в хите Netflix нашли русский след
В «Мастере и Маргарите» Воланд тайно присутствовал в ключевых сценах с Пилатом: просто напрягите слух
У реальной Хюррем был еще один ребенок, но о нем молчат в «Великолепном веке»: куда исчез шестой наследник султана
Слишком мрачно даже для Вестероса: HBO не решилось экранизировать эти сцены из книг «Игры престолов» — и, возможно, не зря
Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)
Анархист в кожанке и с гитарой: нас ждет еще один полнометражный «Человек-Паук» — со звездой «Прочь» вместо Питера Паркера
