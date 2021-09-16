«Литл Гром»: Рецензия Киноафиши

Якари – непоседливый и непослушный, но смелый мальчик из индейского племени Сиу. Они с друзьями вечно где-то пропадают и лазают в места, где детям не место. Но вот Якари решил приручить самого неуловимого мустанга в прерии Литл Грома, да ещё и в самый неподходящий момент, когда племя собирается перекочевать в другие земли из-за наступающего сезона торнадо. Якари предстоит пройти действительно сложный путь и научиться многому в диких землях.

Ещё сравнительно недавно индейская экзотика была одной из популярнейших на советском киноэкране. Всевозможные истерны производились в Союзе и странах Восточного блока регулярно, а актёры, играющие индейцев или ковбоев, становились знаменитостями. Современная молодёжь о Гойко Митиче знает только из мема про группу BTS, что не отменяет роскошного тематического потенциала индейской темы.

Литл Гром

«Литл Гром» – экранизация франко-бельгийской серии графических новелл о Якари, растущем парне из индейского племени доколумбовой эпохи (мустангов мы простим). Среди французских комиксов много сюжетов, солидно освоенных кинематографом, – «Приключения Тинтина», «Астерикс и Обеликс», даже «Сквозь снег». «Литл Гром» ближе ко второму – это не масштабная, но дотошная и обаятельная история, рассказывающая про очень неочевидный сеттинг.

Сюжет мультфильма показывает, что сценаристы педантично изучали работы Владимира Яковлевича Проппа, автора «Морфологии волшебной сказки», зачинателя структурализма в литературоведении и очень популярного среди современных сказочников автора. Герой проходит целый ряд типичных испытаний для того, чтобы переродиться и повзрослеть. В сложном путешествии Якари получит волшебного помощника в виде орла – тотемного животного его племени, – который за смелость и усердие дарует ему волшебный навык – Якари поймёт язык животных. Дальнейшие приключения Якари также легко вписываются в мифологическую парадигму, описанную у Проппа. Некоторые моменты будут незначительно изменены: скажем, у героя есть ещё и неволшебный помощник – пёс, но всё это будет грамотно упаковано в единый сюжет.

Литл Гром

При всей глубинной продуманности «Литл Гром» – лёгкое и доброжелательное к зрителю кино: яркое, доброе, наполненное обаятельными звериными персонажами. Богатая и экзотичная жизнь американских индейцев даже без мифологических подробностей кажется колоритной и насыщенной неочевидными деталями. Мир картины выглядит продуманным и бережно оформленным.

«Литл Гром» – приличный выбор для семейного просмотра. Это не затянутое, красочное кино о мире, который, к сожалению, остался только в комиксах и на киноэкране.