Раскопки, 2018

Отсидев 15 лет за убийство, Каллахан возвращается в пустой дом и узнает, что отец убитой все это время пытался найти тело своей дочери, уверенный, что убийца закопал ее в торфе недалеко от дома. Кажется, единственный путь избавиться от назойливого старика — помочь в раскопках. Фильм стал открытием Международного кинофестиваля в Торонто 2018, а также взял призы на других киносмотрах. Несомненно, он станет жемчужиной и фестиваля ирландского кино. Актер Мо Данфорд представит картину на Ирландском кинофестивале в Москве.