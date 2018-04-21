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Раскопки Раскопки
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The Dig

Раскопки, 2018

2018 / Великобритания / Ирландия
6.2 Оцените
15 голосов
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О фильме

Отсидев 15 лет за убийство, Каллахан возвращается в пустой дом и узнает, что отец убитой все это время пытался найти тело своей дочери, уверенный, что убийца закопал ее в торфе недалеко от дома. Кажется, единственный путь избавиться от назойливого старика — помочь в раскопках. Фильм стал открытием Международного кинофестиваля в Торонто 2018, а также взял призы на других киносмотрах. Несомненно, он станет жемчужиной и фестиваля ирландского кино. Актер Мо Данфорд представит картину на Ирландском кинофестивале в Москве.

6.2 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 21 апреля 2018
Возраст 18+
Режиссер
Райан Тохилл
В ролях
Мо Данфорд
Мо Данфорд
Френсис Маджи
Френсис Маджи
Эмили Тааффе
Эмили Тааффе
Лоркан Кранич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Раскопки 2 постера
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саундтрек фильма Раскопки
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