«Клыки ночи»: Рецензия Киноафиши

Кино о вампирах переживало несколько периодов в своей, казалось бы, долгой истории. В какой-то степени этот поджанр напоминает самого вампира – ему уже лет так сто, и он то и дело любит возрождаться с новой силой. В 1990-х появились культовые картины «Интервью с вампиром» и «Дракула», которые продемонстрировали готические образы в декорациях прошлого столетия. В 2000-е – сериал «Настоящая кровь», затронувший дискриминируемые слои общества, и подростковая романтическая ода в виде саги «Сумерки». А уже в 2010-е такие режиссеры, как Тайка Вайтити и Джим Джармуш, показали зрителям, что истории о вампирах могут быть смешными и стильными. Отсюда возникает вопрос, какими теперь выглядят фильмы о ночных существах? У Netflix есть ответ в виде «Клыков ночи», который, впрочем, не стремится втиснуться в ряды вышеперечисленных лент.

Бенни (Хорхе Лендеборг мл.) живет со своей бабушкой, учится в колледже и мечтает заниматься музыкой. Когда его брат Джей (Рауль Кастильо) неожиданно приходит домой, у Бенни появляется возможность подзаработать ночью шофером. Его обязанности заключаются в том, чтобы сопровождать двух загадочных молодых девушек, нацелившихся посетить целый ряд вечеринок в Лос-Анджелесе. Вскоре юноша понимает, что его спутницы – кровососущие создания, выполняющие особую миссию. Дожить до утра может быть не так просто.

Клыки ночи

Когда мы смотрим фильмы о сверхъестественных существах, нам так или иначе кажется, что под всей этой мистикой скрывается глубокая метафора. Помимо обыкновенного развлекательного эффекта, вампиры – это чаще всего аллегория на социальную тему, способ рассказать о взрослении и инаковости или же попросту ирония и высмеивание изживших себя стереотипов касательно самих существ. В картине Адама Рэндолла же попросту отсутствует эта прослойка, из-за чего на протяжении всего хронометража не покидает чувство, что нам чего-то недоговорили. Иными словами, на вопрос: «Что же хотел сказать автор?» – ответа не существует. Вполне вероятно, что эта ничем не обоснованная демонстрация противостояния двух группировок (вампиров и людей) написана и снята только для того, чтобы вспомнить, что в мифологии существуют подобные персонажи. Но любое объяснение и попытка оправдать повествование кажутся доказательством дыр в сценарии и недоработки создаваемого мира.

Недостаток сюжетной составляющей «Клыки ночи» компенсируют своим стилем. Сама завязка и обстановка означают, что Бенни будет отвозить девушек от одной яркой декорации к другой. Каждая их поездка демонстрирует роскошь и соблазны ночного Лос-Анджелеса, освещенного неоновыми вывесками, а вскоре заканчивается кровопролитием, перестрелками и смертью. И эта деталь хоть немного делает путешествие главного героя визуально насыщенным. Сцены, снятые порой в духе музыкального клипа, тем не менее не могут отвлечь аудиторию от колоссальной нехватки динамики. Даже Меган Фокс не способна заставить закрыть глаза на предсказуемость истории, а вампирский переворот, являющийся практически фундаментом повествования, происходит где-то за кулисами, оставляя наблюдателей в замешательстве.

Клыки ночи

Локации, актерский состав и вампиры однозначно привлекут к себе внимание зрителей. Может быть, это будут поклонники Эдварда Каллена или же просто любители незатейливых триллеров-боевиков. В любом случае существует ключ к получению удовольствия от фильма «Клыки ночи»: его нужно принять таким, какой он есть – эстетически приятным, но высосанным из пальца.