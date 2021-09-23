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Дебби Райан

Debby Ryan
Дебби Райан
Дебби Райан Debby Ryan
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Дата рождения
13 мая 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Дебби Райан

Содержание:
Дебби Райан – Фильмы
  - Дебби Райан - «Ханна Монтана»
  - Дебби Райан - «16 желаний»
  - Дебби Райан - «Бунтарка»
Дебби Райан – Личная жизнь

Дебби Райан родилась 13 мая 1993 года в Алабаме в семье военного Джона Райана, вместе с которым вся семья часто путешествовала по Европе. Большая часть детства Райан прошла в Германии, где отец работал на американской базе. Там она выступала в различных кружках самодеятельности, пела в церковном хоре и театрах, изучала немецкий язык, но в 2003 году семья вернулась в Техас, где девушка продолжила творческую деятельность. В школе она показывала отличные успехи, занимаясь в шахматном кружке, за что постоянно подвергалась насмешкам одноклассников и перешла на домашнее обучение.

Дебби Райан – Фильмы

В 2006 году Райан получила роль в детской программе «Барни и друзья», а спустя время снялась в полнометражном фильме по мотивам телешоу. Благодаря этому проекту юная актриса попалась на глаза представителям компании Disney, которые тут же ее пригласили сыграть роль Бейли в сериале «Все Тип-Топ или жизнь Зака и Коди». Это телешоу сделало Райан любимицей подростковой аудитории. В 2009 году актриса снялась в эпизодической роли в сериале «Волшебники из Вейверли Плейс», в 2010 в постановке «Что если», в 2011 году актриса сыграла главную роль в фильме «16 желаний» о школьнице Эбби, которая всю жизнь составляла список из 16 желаний на свое 16-летие. В 2012 году Райан снялась в картине «Бунтарка» о застенчивой девочке, которая стесняется людей, но реализует себя как диджей на радио.

Дебби Райан - «Ханна Монтана»

В 2009 году Райан снималась в роли Бэйли Пиккетт в популярном подростковом сериале «Ханна Монтана» о 14-летней школьнице Майли Стюарт (Майли Сайрус), которая живет двойной жизнью. Днем она посещает школу, влюбляется, прогуливает уроки. Но по вечерам она превращается в поп-звезду Ханну Монтану, которую обожают все американские подростки. При этом она так искусно перевоплощается, что никто из ее друзей и знакомых даже не догадывается, что прославленная певица Ханна и их знакомая Майли – это один и тот же человек.

Дебби Райан - «16 желаний»

Подростковая киносказка производства Disney 2010 года о школьнице Эбби Дженсен (Дебби Райан), составившей список из шестнадцати желаний, которые она планирует выполнить в день своего 16-летия. Желания соответствуют ее возрасту и гендерным нормам – встретиться со звездой, иметь модную одежду, полюбить суши, закатить лучшую вечеринку шестнадцатилетия в мире. У Эбби, конечно, есть лучший друг Джей, который тайно влюблен в нее, но никак не может в этом признаться. А также бывшая подруга Джея Криста, которая во всем соревнуется с Эбби, и к тому же день рожденья у них одновременно. Каждый год она портит девочке праздник. И вот в шестнадцатый день рождения кто-то дарит Эбби коробку с 16-ю свечками. Стоит зажечь и задуть свечу с нужным номером - и желание сбывается.

Дебби Райан - «Бунтарка»

Фильм производства Disney 2012 года о старшекласснице Таре (Дебби Райан), которая в школе ведет себя, как серая мышка и боится разговаривать с людьми, но вечером приходит домой и в своей домашней студии выходит в эфир, чтобы превратиться в радиоведущую Бунтарку. Она высказывает все о своих обидчиках и интригует всю школу и даже весь город. В ее голос влюбляется парень ее мечты, но Тара не смеет признаться, что это она – Бунтарка. Ее тайну знает только ее отчим, продюсер радиостанции штата. Он приглашает ее в эфир, и теперь Тару слышит вся Америка.

Дебби Райан – Личная жизнь

Райан долгое время встречалась с коллегой по сериалу «Всё тип-топ, или Жизнь на борту» Коулом Спроусом. После этого у нее завязались отношения с барабанщиком группы Twenty One Pilots Джошем Даном, в сентябре 2014 года они расстались.

Интересные факты о Дебби Райан

Согласно Daily Dispatch, сериал «Ханна Монтана» собрал мировую зрительскую аудиторию в 200 миллионов зрителей в 2008 году.

Кумирами Райан являются её брат, с которым она сочиняет музыку, и Бренда Сонг.

Райан является верующей христианкой.

Фильмография Дебби Райан
Клыки ночи
Клыки ночи
триллер 2021, США
5.0
Наездница
Наездница
драма 2020, США
5.0
Кавер-версии
Кавер-версии
музыка, мистика, триллер 2018, США
5.0
Привидение
Привидение
мелодрама, драма 2018, США
7.0
Двое на дороге
Двое на дороге
приключения, комедия, криминал 2011, США
5.0
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