Марлин Форте
Marlene Forte
Марлин Форте
Марлин Форте
Marlene Forte
Дата рождения
5 июля 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Гавана, Куба
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Аристотель и Данте раскрывают тайны Вселенной
(2022)
6.7
Вне игры
(2020)
6.1
Дом с паранормальными явлениями
(2013)
Фильмография Марлин Форте
Жанр
Все
Драма
Комедия
Спорт
Триллер
Год
Все
2022
2021
2020
2013
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
8
Аристотель и Данте раскрывают тайны Вселенной
Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe
драма
2022, США
5.8
Клыки ночи
Night Teeth
триллер
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Вне игры
The Way Back
спорт, драма
2020, США
Смотреть трейлер
6.1
Дом с паранормальными явлениями
A Haunted House
комедия
2013, США
Смотреть трейлер
5.6
Зажги меня
Plush
триллер
2013, США
Смотреть трейлер
