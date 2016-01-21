Лида Баарова, 2016

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о выходе в прокат О фильме Биографический фильм о Лиде Бааровой - чешской актрисе и любовнице Йозефа Геббельса. Развернуть 5.8 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 46 минут Год выпуска 2016 Премьера в мире 21 января 2016 Возраст 18+ Режиссер Филип Ренч В ролях Татьяна Паугофова Карл Маркович Гедеон Буркхард Симона Сташова Мартин Губа Все актеры и съемочная группа 2 постера

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