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Лида Баарова Лида Баарова
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Lída Baarová

Лида Баарова, 2016

2016 / Чехия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Биографический фильм о Лиде Бааровой - чешской актрисе и любовнице Йозефа Геббельса.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 21 января 2016
Возраст 18+
Режиссер
Филип Ренч
В ролях
Татьяна Паугофова
Карл Маркович
Карл Маркович
Гедеон Буркхард
Симона Сташова
Мартин Губа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лида Баарова 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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