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Лида Баарова
Lída Baarová
Лида Баарова, 2016
2016 / Чехия
5.8
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Жанр:
драма
мелодрама
биография
исторический
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О фильме
Биографический фильм о Лиде Бааровой - чешской актрисе и любовнице Йозефа Геббельса.
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5.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
21 января 2016
Возраст
18+
Режиссер
Филип Ренч
В ролях
Татьяна Паугофова
Карл Маркович
Гедеон Буркхард
Симона Сташова
Мартин Губа
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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