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Кёртис
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Curtiz

Кёртис, 2018

2018 / Венгрия
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О фильме

Майкл Кёртис — легенда Голливуда, постановщик величайшей военной мелодрамы «Касабланка» (1942) с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман в главных ролях. С эпохального решения студии братьев Уорнер о запуске фильма в производство начинается «Кёртис». Решение дается Джеку Уорнеру и продюсеру Хэлу Уоллису непросто, против кандидатуры Кёртиса, бабника, срывающего сроки, возражает зловещий представитель правительства: время-то военное, без таких серых кардиналов никуда. Отчего молодой венгерский режиссер-дебютант Тамаш Иван Тополянский вдруг обратился к биографии Майкла Кёртиса? Оттого, что родился будущий гений Голливуда в Будапеште, носил имя Михая Кертеса Каминера и первые фильмы снял в Венгрии. В США же успел перебраться ещё в 1926-м, задолго до массового исхода европейцев, бежавших от Гитлера. В фильме «Кёртис» наделенный кое-каким влиянием герой стоит перед необходимостью помочь бежать из Венгрии своей сестре и её семье. Но кровные узы для эгоцентрика Кёртиса — это цепи: даже родную дочь, осмелившуюся явиться на площадку, он отказывается узнавать... «Кёртис», в прошлом году победивший на МКФ в Монреале, — весьма интригующий байопик. Собственно «Касабланка» и её звезды в фильме только тень — тем не менее, эффект присутствия на съёмочной площадке достигнут максимальный: Тополянский, пусть и дебютант, но уже профи, умело работающий с чёрно-белым изображением. Акцент «Кёртиса» — на скрытой от светских хроникеров частной жизни Кёртиса, его фобиях и переживаниях: актёр Ференц Лендьел невероятно на Кёртиса похож и играет с документальной убедительностью. Это кино — не столько про кино, сколько про человека, со всеми слабостями, без прикрас.

6.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 25 марта 2020
Премьера в мире 23 августа 2018
Возраст 16+
Режиссер
Тамаш Иван Тополянски
В ролях
Ференц Лендьель
Николет Барабаш
Лили Бордан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кёртис 2 постера
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