«Только серьезные отношения»: Рецензия Киноафиши

Юная Соня Чижик (Алина Юхневич, дебютировавшая два года назад в белорусской драме Влады Сеньковой «II/Два») ждет любви. Без нее, как пел Андрей Миронов, «крокодил не ловится, не растет кокос». В случае Сони — не снимаются учебные этюды. Девушка учится на режиссерском факультете ВГИКа, и ее мастер Аристарх Петрович (Алексей Багдасаров, которого вы можете помнить по драме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь») со скрипом принимает сомнительные опусы в зачет, но периодически напоминает, что над ошибками нужно работать, чтобы «в следующий раз такого не было».

Устранить пробел в «делах сердечных» поможет подруга Нинон (Елизавета Гончаренко, Дина из сериала «Жуки»). Оказывается, Чижик до сих пор не установила Твинкл — крутое современное приложение, где все и знакомятся. Но серия, мягко говоря, неудачных свиданий совсем не приближает девушку к заветному «мэтчу» и тем более к улучшению качества ее режиссерского «гения» (как мы помним, по сюжету эти элементы коррелируют). На помощь приходит Чижик-отец (Александр Робак) и Чижик-мать (Ирина Пегова), которые заявляются к дочери в Москву, чтобы все наладилось, но вместо этого добавляют ей дополнительных «кирпичей» на голову.

Только серьезные отношения

Вячеслав Росс после трагикомедии «Тупой жирный заяц» о несчастной судьбе театрального актера (Алексей Маклаков, более известный как прапорщик Шматко), суровой семейной драмы «Сибирь. Монамур» и нескольких сериальных работ вернулся в комедийное лоно, где чувствует себя, судя по всему, более уверенно. Тем более что в этот раз со сценарием картины ему помогала супруга Соня Росс, ранее снимавшаяся в упомянутых лентах. История, надо сказать, достаточно сумбурная: авторы совсем не щадят юную исполнительницу главной роли, погружая ее то в комедийные, то в драматические обстоятельства. Героине приходится достаточно оперативно адаптироваться к окружающей среде, и это не всегда удается: там, где Соня Чижик должна бы прыгать от счастья, ее одолевают серьезные думы; там, где юной студентке ВГИКа впору грустить, она, наоборот, пускается во все тяжкие.

Создатели фильма явно не жалели денег на локации. «Только серьезные отношения» — совсем не театрализованный спектакль, кино охватывает и Москву, и маленький провинциальный город, откуда родом семья Чижик (да, это действительно их фамилия, а не прозвище, как могло показаться в начале). Не поскупились даже на хореографов — в разгаре событий драму разбавят выступления в духе танцевальных батлов из франшизы «Шаг вперед». Конечно, радует глаз и отполированные помещения одного из учебных корпусов ВГИКа. Снимали кино действительно в этом высшем учебном заведении, так что и благоустроенные аудитории, и нарядные коридоры, и знаменитый памятник Тарковскому, Шукшину и Шпаликову у входа — все на месте.

Только серьезные отношения

Несмотря на то, что главное действующее лицо картины — это Соня, действие «оживает» тогда, когда в кадре появляются более опытные и маститые коллеги Алины Юхневич. С возникновением Александра Робака градус событий — в прямом и переносном смысле — нарастает в геометрической прогрессии. Нас ждут как размашистые гуляния на всю катушку, так и драматические изыскания мужчины в кризисе среднего возраста. Кажется, режиссер таким образом пытается отрефлексировать и собственные «скелеты в шкафу» — Вячеслав Росс как раз подходит под этот период. «Изюминкой» фильма, конечно, становится, разноплановая и яркая Ирина Пегова. За небольшой период времени, уделенный ее героине, мы увидим и строгую маму, и сильную женщину, и начальницу с непробиваемым характером, и ревнивую бестию. Воистину талантливый актер талантлив везде, в каких бы «сценарных условиях» он ни оказался.

Похождения же Сони Чижик отчасти напоминают стенания Марии Коротковой в веб-сериале «Естественный отбор». Разве что там в «вечных» поисках находилась девушка на рубеже 30-летия, а здесь в центре мужского внимания юная 17-летняя студентка с амбициями получить «Оскар». Сценарий к финалу слишком увлекается феерической атмосферой, будто не замечая, как «корабль» счастья семьи Чижик идет ко дну: родители на грани развода, любимый парень оказывается не чист на руку, еще и отчисление грозит будущему лауреату американской киноакадемии.

Только серьезные отношения

Это довольно милая, хоть и очень неровная сказка о том, что истинное счастье ближе, чем мы думаем. Впрочем, реализовать свой замысел Росс мог бы и без эксплуатации закостенелых стереотипов, которые имеются в этой картине.