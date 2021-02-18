«Спаситель»: Рецензия Киноафиши

Брэд Пакстон (Гари Дурдан) – гордость морской пехоты США, опытный боец, поучаствовавший во множестве боевых конфликтов. От них он всё никак не может отойти: просыпается в ночи в холодном поту, места не может себе найти. Его понимающая жена Кейт (Серинда Свон) вовсю пытается ему помочь, но он же крутой мужик и морпех, поэтому старается справиться сам.

Кейт выпадает отличный шанс отправиться на раскопки в Марокко. Брэд и Кейт однозначно сходятся во мнении, что нужно ехать. Но научная экспедиция оборачивается трагедией: Кейт похищают террористы. А американское правительство, как известно, с террористами переговоров не ведёт. Кроме того, заинтересованными сторонами в этом конфликте становятся крупные нефтяные гранды – речь идёт об очень серьёзных решениях и очень больших деньгах.

Спаситель

Очередной выход в жанре «боевик про спасение девушки» вряд ли можно назвать оригинальным. Знакомые виды арабского мира со всеми внешними красотами и внутренней гнилью: власть имущие со всех сторон изображены лицемерами и манипуляторами. Самый яркий образ достался Энди Гарсии, который играет посла США в Марокко: он выезжает не столько на актёрской игре, сколько на харизме и умении колоритно пить вискарь. Есть и другие знакомые лица: Мартин Донован в нескольких сценах, колоритный Роберт Неппер в роли подозрительного лоббиста и, конечно, любимый на Руси Сами Насери – ему вполне подходит образ отпетого головореза, но в фильме его ощутимо мало.

Гари Дурдан, временами похожий на Шварценеггера, а иногда – на Криса Корнелла, неплох в роли современного героя боевика, но картине отчаянно не хватает динамики и хотя бы мизерной оригинальности. В «Спасителе» всё настолько шаблонно и клишированно, что историю не спасает ни приличный уровень съёмки (создатели картины ориентируются на Sicario, не стесняясь заимствовать многие визуальные решения из картины Дени Вильнёва), ни старательные актёрские работы.

Спаситель

Впрочем, для поклонников такого боевого кино есть одна отдушина: в фильме достаточно много стреляют. Детально показаны как боевые операции морских пехотинцев, так и всевозможный комнатный экшн (даже имеется одна мексиканская дуэль). «Спаситель» начинается как боевик и жанрово не кренится никогда. Но в этом и проблема: заявленная борьба главного героя с ПТСР ограничивается кошмарами в начале фильма, а, например, для политического триллера сюжет слишком простой и картонный.

Так или иначе, «Спаситель» наверняка сможет найти своего зрителя среди поклонников простых боевиков, где настоящие герои на всё готовы ради справедливости, а зло всегда будет наказано, каким бы сильным оно ни было.