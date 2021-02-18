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«Спаситель»: Рецензия Киноафиши

18 февраля 2021 00:00
«Спаситель»: Рецензия Киноафиши

Суровый морпех спасает жену от террористов вопреки планам мирового закулисья.

Брэд Пакстон (Гари Дурдан) – гордость морской пехоты США, опытный боец, поучаствовавший во множестве боевых конфликтов. От них он всё никак не может отойти: просыпается в ночи в холодном поту, места не может себе найти. Его понимающая жена Кейт (Серинда Свон) вовсю пытается ему помочь, но он же крутой мужик и морпех, поэтому старается справиться сам.

Кейт выпадает отличный шанс отправиться на раскопки в Марокко. Брэд и Кейт однозначно сходятся во мнении, что нужно ехать. Но научная экспедиция оборачивается трагедией: Кейт похищают террористы. А американское правительство, как известно, с террористами переговоров не ведёт. Кроме того, заинтересованными сторонами в этом конфликте становятся крупные нефтяные гранды – речь идёт об очень серьёзных решениях и очень больших деньгах.

«Спаситель»: Рецензия Киноафиши
Спаситель

Очередной выход в жанре «боевик про спасение девушки» вряд ли можно назвать оригинальным. Знакомые виды арабского мира со всеми внешними красотами и внутренней гнилью: власть имущие со всех сторон изображены лицемерами и манипуляторами. Самый яркий образ достался Энди Гарсии, который играет посла США в Марокко: он выезжает не столько на актёрской игре, сколько на харизме и умении колоритно пить вискарь. Есть и другие знакомые лица: Мартин Донован в нескольких сценах, колоритный Роберт Неппер в роли подозрительного лоббиста и, конечно, любимый на Руси Сами Насери – ему вполне подходит образ отпетого головореза, но в фильме его ощутимо мало.

Гари Дурдан, временами похожий на Шварценеггера, а иногда – на Криса Корнелла, неплох в роли современного героя боевика, но картине отчаянно не хватает динамики и хотя бы мизерной оригинальности. В «Спасителе» всё настолько шаблонно и клишированно, что историю не спасает ни приличный уровень съёмки (создатели картины ориентируются на Sicario, не стесняясь заимствовать многие визуальные решения из картины Дени Вильнёва), ни старательные актёрские работы.

«Спаситель»: Рецензия Киноафиши
Спаситель

Впрочем, для поклонников такого боевого кино есть одна отдушина: в фильме достаточно много стреляют. Детально показаны как боевые операции морских пехотинцев, так и всевозможный комнатный экшн (даже имеется одна мексиканская дуэль). «Спаситель» начинается как боевик и жанрово не кренится никогда. Но в этом и проблема: заявленная борьба главного героя с ПТСР ограничивается кошмарами в начале фильма, а, например, для политического триллера сюжет слишком простой и картонный.

Так или иначе, «Спаситель» наверняка сможет найти своего зрителя среди поклонников простых боевиков, где настоящие герои на всё готовы ради справедливости, а зло всегда будет наказано, каким бы сильным оно ни было.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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