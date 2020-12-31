Наша рецензия

Брэд Пакстон (Гари Дурдан) – гордость морской пехоты США, опытный боец, поучаствовавший во множестве боевых конфликтов. От них он всё никак не может отойти: просыпается в ночи в холодном поту, места не может себе найти. Его понимающая жена Кейт (Серинда Свон) вовсю пытается ему помочь, но он же крутой мужик и морпех, поэтому старается справиться сам. Кейт выпадает отличный шанс отправиться на раскопки в Марокко. Брэд и Кейт однозначно сходятся во мнении, что нужно ехать. Но научная…