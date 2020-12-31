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Спаситель Спаситель
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Redemption Day Спаситель 2021 / Марокко / США
4.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Спаситель»

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Наша рецензия

Брэд Пакстон (Гари Дурдан) – гордость морской пехоты США, опытный боец, поучаствовавший во множестве боевых конфликтов. От них он всё никак не может отойти: просыпается в ночи в холодном поту, места не может себе найти. Его понимающая жена Кейт (Серинда Свон) вовсю пытается ему помочь, но он же крутой мужик и морпех, поэтому старается справиться сам. Кейт выпадает отличный шанс отправиться на раскопки в Марокко. Брэд и Кейт однозначно сходятся во мнении, что нужно ехать. Но научная…

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Irma Lake 31 декабря 2020, 00:43
Шикарный фильм к 23 февраля! Обязательно посмотрите в кинотеатре! Много захватывающих кадров и невероятно красивых панорамных видов! 😍 😍 😍 😍 😎 😍 😍 😍 😍 😍 🙌 🙌 🚇
31 декабря 2020, 00:43 Ответить
Владимир Московский 8 июня 2021, 00:06
Оценка
В 90х годах прошлого века лучше снимали.
8 июня 2021, 00:06 Ответить
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