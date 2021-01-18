«Королевский гамбит»: Рецензия Киноафиши

В неблагополучном районе на окраине Майями правят законы улиц. В надежде уберечь подростков от столкновения с преступными группировками один из учителей организовывает в школе шахматный факультатив. Большая часть учеников пришла в этот класс за легкой оценкой, ведь единственное требование к предмету — не опаздывать и не спать, но бывают и приятные исключения. Четверо талантливых школьников с разными жизненными обстоятельствами показывают удивительные способности к игре. Теперь их преподавателю Марио Мартинезу предстоит помочь им раскрыть свой потенциал. Впереди соревнования, на которых ребята смогут проявить себя и показать окружающим, чего они стоят. Правда, для начала нужно найти деньги на эти поездки, ведь администрация школы не готова поддерживать проблемных учеников.

Королевский гамбит

Сериал Netflix «Ход королевы» определенно поднял популярность шахмат. Многие узнали понятие «дебют», а также парочку тактик защиты и нападения. «Королевский гамбит» вряд ли расширит ваши знания и представления об этой игре. Скорее перед нами фильм в духе «Общества мертвых поэтов», где мудрый наставник пытается сделать мир лучше и меняет жизни трудных подростков, показывая им другой путь. Выбора в Майями конца 90-х оказывается не так много. Большая часть жителей окраинных районов с трудом сводит концы с концами и живет в постоянной нехватке средств. Дети предоставлены сами себе и каждый день вынуждены получать суровые уроки окружающего безразличия и даже презрения. Брошенные подростки цепляются за любого, кто готов поверить в них и, возможно, стать наставником. Вот только одни встретят бандита, предлагающего заработать, продавая наркотики, а другие — учителя, который пытается достучаться до не всегда благодарных умов.

Но стоит готовиться: самой игры будет очень мало. Нам покажут несколько базовых приемов, обидный «детский мат» и очередного истинного шахматного гения. Как и всегда, самые талантливые игроки окажутся косвенно связаны с Россией и бывшей протекцией СССР. Сами турниры займут не больше времени, чем сбор средств для поездки. «Королевский гамбит» — это кино о людях и их реальных проблемах, а не размышления об очередных «гамбитах». Шахматная доска — лишь способ отвлечься, возможность обрести уверенность и почувствовать вкус настоящей победы, не нарушая закон. Именно игра помогает находить ответы и верных друзей, которые подскажут правильный выбор.

Королевский гамбит

В финале одна сюжетная линия оборвется слишком резко и оставит множество вопросов. На помощь придут короткие видеозаписи реальных прототипов героев, сделанные для картины. В них старые друзья соберутся вместе спустя много лет, расскажут пару слов об игре и о том, какое большое влияние она оказала на их дальнейшую жизнь. Такое завершение выглядит трогательнее очередного набора фотографий с длинными подписями. Эти герои стали отличным примером для остальных и смогут вдохновить многих.

Оригинальное название «Критическое мышление», наверное, точнее отображает суть картины. Жизнь — бесконечная партия, в которой всем приходится делать выбор, идти на уступки, мириться с поражениями, радоваться победам и иногда соглашаться на ничью. Этому, а не рокировкам и дебютам обучают школьников на шахматном факультативе. Местные уроки и наставления, показанные через сложную интеллектуальную игру, меняют отношение и помогают преодолеть вызовы часто неблагодарной судьбы. «Королевский гамбит» именно о таких сложностях, мелочах, которые могут стать понятны не здесь и сейчас, а через неблизкие десятилетия. Картина понравится поклонникам вдохновляющих историй, способных подарить сильный эмоциональный заряд.