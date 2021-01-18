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Киноафиша Рецензии «Королевский гамбит»: Рецензия Киноафиши

«Королевский гамбит»: Рецензия Киноафиши

18 января 2021 00:00
«Королевский гамбит»: Рецензия Киноафиши

Шахматы лучше наркотиков.

В неблагополучном районе на окраине Майями правят законы улиц. В надежде уберечь подростков от столкновения с преступными группировками один из учителей организовывает в школе шахматный факультатив. Большая часть учеников пришла в этот класс за легкой оценкой, ведь единственное требование к предмету — не опаздывать и не спать, но бывают и приятные исключения. Четверо талантливых школьников с разными жизненными обстоятельствами показывают удивительные способности к игре. Теперь их преподавателю Марио Мартинезу предстоит помочь им раскрыть свой потенциал. Впереди соревнования, на которых ребята смогут проявить себя и показать окружающим, чего они стоят. Правда, для начала нужно найти деньги на эти поездки, ведь администрация школы не готова поддерживать проблемных учеников.

«Королевский гамбит»: Рецензия Киноафиши
Королевский гамбит

Сериал Netflix «Ход королевы» определенно поднял популярность шахмат. Многие узнали понятие «дебют», а также парочку тактик защиты и нападения. «Королевский гамбит» вряд ли расширит ваши знания и представления об этой игре. Скорее перед нами фильм в духе «Общества мертвых поэтов», где мудрый наставник пытается сделать мир лучше и меняет жизни трудных подростков, показывая им другой путь. Выбора в Майями конца 90-х оказывается не так много. Большая часть жителей окраинных районов с трудом сводит концы с концами и живет в постоянной нехватке средств. Дети предоставлены сами себе и каждый день вынуждены получать суровые уроки окружающего безразличия и даже презрения. Брошенные подростки цепляются за любого, кто готов поверить в них и, возможно, стать наставником. Вот только одни встретят бандита, предлагающего заработать, продавая наркотики, а другие — учителя, который пытается достучаться до не всегда благодарных умов.

Но стоит готовиться: самой игры будет очень мало. Нам покажут несколько базовых приемов, обидный «детский мат» и очередного истинного шахматного гения. Как и всегда, самые талантливые игроки окажутся косвенно связаны с Россией и бывшей протекцией СССР. Сами турниры займут не больше времени, чем сбор средств для поездки. «Королевский гамбит» — это кино о людях и их реальных проблемах, а не размышления об очередных «гамбитах». Шахматная доска — лишь способ отвлечься, возможность обрести уверенность и почувствовать вкус настоящей победы, не нарушая закон. Именно игра помогает находить ответы и верных друзей, которые подскажут правильный выбор.

«Королевский гамбит»: Рецензия Киноафиши
Королевский гамбит

В финале одна сюжетная линия оборвется слишком резко и оставит множество вопросов. На помощь придут короткие видеозаписи реальных прототипов героев, сделанные для картины. В них старые друзья соберутся вместе спустя много лет, расскажут пару слов об игре и о том, какое большое влияние она оказала на их дальнейшую жизнь. Такое завершение выглядит трогательнее очередного набора фотографий с длинными подписями. Эти герои стали отличным примером для остальных и смогут вдохновить многих.

Оригинальное название «Критическое мышление», наверное, точнее отображает суть картины. Жизнь — бесконечная партия, в которой всем приходится делать выбор, идти на уступки, мириться с поражениями, радоваться победам и иногда соглашаться на ничью. Этому, а не рокировкам и дебютам обучают школьников на шахматном факультативе. Местные уроки и наставления, показанные через сложную интеллектуальную игру, меняют отношение и помогают преодолеть вызовы часто неблагодарной судьбы. «Королевский гамбит» именно о таких сложностях, мелочах, которые могут стать понятны не здесь и сейчас, а через неблизкие десятилетия. Картина понравится поклонникам вдохновляющих историй, способных подарить сильный эмоциональный заряд.

Константин Киценюк
Константин Киценюк
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