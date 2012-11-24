Ангел по соседству, 2012

Это история маленькой девочки, которая мечтает о полной семье: об отце для себя и о муже для своей мамы. Работая над школьным заданием написать сочинение на тему «Мое невозможное рождественское желание», Оливия Мид быстро замечает, что происходит что-то необычное. Желания сбываются. Она убеждена, что ответы связаны с таинственной женщиной, которую она считает ангелом. Вскоре она обнаруживает, что таинственная женщина, Элси Уэйбрайт, не ангел и у нее много секретов. Но разве у нее есть ответ, как исполняются рождественские желания?