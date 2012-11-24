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Ангел по соседству
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Christmas Angel

Ангел по соседству, 2012

2012 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Это история маленькой девочки, которая мечтает о полной семье: об отце для себя и о муже для своей мамы. Работая над школьным заданием написать сочинение на тему «Мое невозможное рождественское желание», Оливия Мид быстро замечает, что происходит что-то необычное. Желания сбываются. Она убеждена, что ответы связаны с таинственной женщиной, которую она считает ангелом. Вскоре она обнаруживает, что таинственная женщина, Элси Уэйбрайт, не ангел и у нее много секретов. Но разве у нее есть ответ, как исполняются рождественские желания?

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 24 ноября 2012
Режиссер
Брайан Херцлингер
Брайан Херцлингер
В ролях
Делла Риз
Тери Поло
Тери Поло
Кевин Сорбо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ангел по соседству 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Христианские рождественские фильмы, которые возвращают к истокам религиозного праздника Хотя Рождество уже давно вышло за рамки исключительно религиозного праздника и теперь отмечается людьми по всему миру вне зависимости от их вероисповедания, не стоит забывать и сакральный смысл одного из важнейших христианских праздников. Чтобы окунуться в волшебную и добрую атмосферу чуда, предлагаем вам список лучших христианских рождественских фильмов для просмотра в канун праздников. Создайте себе новогоднее настроение с помощью нашей праздничной подборки кино.
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8 декабря 2021 19:34
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