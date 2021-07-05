«Лена и львенок »: Рецензия Киноафиши

Два контрабандиста-неудачника пытаются передать влиятельному коллекционеру зверей белого львенка. Однако планы преступников рушатся, когда животное убегает и попадает в руки Лены – девочки, недавно переехавшей в город, где у нее совсем нет друзей, и тяжело переживающей уход матери из семьи. Она решает оставить львенка у себя и дает ему кличку Снежок. Контрабандисты тем временем уже напали на нужный след и начинают свои поиски.

За последний год мы не раз видели на экране, как герои находят утешение или преодолевают свою боль благодаря общению с животными. Российский зритель уже успел узнать об историях дружбы с волком («Мой волк») и спасения циркового пони («Поли»). Сейчас перед нами довольно похожий сюжет, где центральным персонажем становится белый львенок. Практически отдельный жанр, который можно именовать «фильмы о животных», вряд ли прекратит свое существование. Братья наши меньшие не только и не столько добавляют уровень умиления в сюжет, но также позволяют взглянуть на человеческие проблемы через призму заботы за другим существом. Будь то собака, кот или дикое животное – они дают возможность обнажить те трудности, которые глубоко тревожат героя. В случае с Леной это оказался внутренний надлом из-за кардинальных перемен в семье и отсутствия настоящих друзей. Снежок помог девочке-подростку почувствовать себя нужной и полезной в мире, где большинство сверстников смеются над ее заиканием, а отец постоянно занят на работе.

Лена и львенок

Картина Брайана Херцлингера, несмотря на свой бесспорно правильный посыл, вряд ли останется в зрительской памяти, как это случилось, например, с «Марли и я» или «Белль и Себастьян». История Лены, определенно милой девушки, кажется чересчур банальной и пресной. И проблема заключается не только в до боли предсказуемом сюжете, где каждый шаг можно предугадать заранее, но также в картонных персонажах, которые ничем не цепляют. Все они – набор определенных клише, чьи образы мы уже миллион раз встречали в кино. Два контрабандиста, например, практически списаны с бандитов из рождественской комедии «Один дома». И даже капля милосердия одного из них и демонстративная глупость второго не дают никакого повода для сопереживания.

Тема одиночества лейтмотивом проходит через весь фильм. Лена так же, как и любая другая тринадцатилетняя девочка, нуждается в месте, где она могла бы быть собой. Таким становится ее укромный гараж с произведениями искусства, которым она уделяет все свободное время. Это убежище олицетворяет собой мир без страхов, где нет жестокости подростков, а отсутствие матери, кажется, ощущается чуть менее болезненно. Интересно, что обычно мы привыкли видеть, как отцы покидают семьи. Здесь же ровно противоположная ситуация: по обрывкам разговоров ясно, что мать начала новую жизнь с другим человеком, а отец Лены остался для девочки единственной опорой. Пожалуй, это единственная идея, придающая оригинальность такому незатейливому фильму.

Лена и львенок

«Лена и львенок» – одна из тех картин, которые отлично подходят скорее для фонового варианта в кругу семьи, чем для сосредоточенного просмотра наедине с самим собой. Фильм обязательно подойдет тем, кто уже посмотрел всевозможные мультфильмы и не знает, на что еще сходить со своим ребенком. Отсутствие драматизма, слезливых моментов и насилия еще больше смягчает и без того легкую картину, что позволяет не беспокоиться о запасах носовых платков, ведь они вам тут не понадобятся.