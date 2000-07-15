Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мелисса Коллазо
Melissa Collazo
Киноафиша
Персоны
Мелисса Коллазо
Мелисса Коллазо
Melissa Collazo
Дата рождения
15 июля 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Орландо, Флорида, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Биография Мелиссы Коллазо
Родилась 15 июля 2000 года. Орландо, Флорида, США.
Развернуть
Популярные фильмы
8.2
Лихачи
(2025)
6.7
Один из нас лжет
(2021)
5.6
Лена и львенок
(2021)
Фильмография Мелиссы Коллазо
8.2
Лихачи
драма, боевик
2025, США
6.7
Один из нас лжет
драма, мистика
2021, США
5.6
Лена и львенок
Lena and Snowball
комедия, драма, семейный
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Показать еще
Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды
Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике
Тут не только Абхазия: где отдохнуть с детьми в сентябре-2026 без адских цен — 5 направлений с лазурными пляжами и жарой
«То же самое, что… “Властелин колец”»: шедевральная «Одиссея» только что уделала трилогию Джексона – и речь не про миллиарды в прокате
«Девчата» закончились слишком рано: нейросеть представила свадьбу Тоси и Ильи, детей и то, кто командовал бы дома
Не только русские: настоящие корни «Смешариков» выдают Копатыч, Лосяш и одна «забытая» серия – не замечали 20 лет
От «Фишера» до «Игры престолов»: 7 шикарных сериалов с высокими рейтингами, которые я бы включила без раздумий
«Человек-паук» все-таки проиграл «Колобку» — цифры не врут: разрыв в отечественном прокате составил 23 000 000 рублей
НТВ переснял главный скандинавский хит — и Пореченков вытянул его до 7,6 баллов на «Кинопоиске»: моментами круче оригинала
«16 часов бестолковщины»: детектив с Устюговым обошел «Невский», получил 7,3 на IMDb, но россияне массово плюются — причин масса
«Ничего выдающегося»: создатель «Ежика в тумане впервые посмотрел «Синий трактор» и сразу обнаружил плагиат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить