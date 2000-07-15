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Мелисса Коллазо
Мелисса Коллазо Melissa Collazo
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Мелисса Коллазо

Melissa Collazo

Дата рождения
15 июля 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Орландо, Флорида, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Биография Мелиссы Коллазо

Родилась 15 июля 2000 года. Орландо, Флорида, США.

Популярные фильмы

Лихачи 8.2
Лихачи (2025)
Один из нас лжет 6.7
Один из нас лжет (2021)
Лена и львенок 5.6
Лена и львенок (2021)

Фильмография Мелиссы Коллазо

Лихачи 8.2
Лихачи
драма, боевик 2025, США
Один из нас лжет 6.7
Один из нас лжет
драма, мистика 2021, США
Лена и львенок 5.6
Лена и львенок Lena and Snowball
комедия, драма, семейный 2021, США
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